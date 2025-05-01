Antalya'da Turistler Yağmura Rağmen Pazarda Alışverişe Devam Etti

Antalya'da turistlerin pazar keyfini yağmur bile bozamadı

Turistler Manavgat'ta 4 mevsimi birden yaşadı, semt pazarlarında yağmur altında alışveriş yaptılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde semt pazarlarına ilgileri mazeret dinlemeyen turistler, yağmur altında yine Perşembe pazarına akın ettiler. Pazarda sağanak yağmura rağmen alışyveriş yapan turistler, yağmurun ardından kendisini gösteren güneşle şaşkına döndüler. Etkili olan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur turistlerden çok esnafı zor durumda bırakırken, esnaflar bir taraftan tezgahlarının yıkılmaması için tentelerindeki yağmurla, diğer taraftan tezgahlarını basan yağmur suyuyla mücadele ettiler.

Manavgat'ta sabah saatlerinde havanın bulutlu olması turizm bölgelerindeki otellerde tatillerini geçiren turistlerin Manavgat'ın 2. Büyük açık pazarı olan Perşembe Pazarına akın etmelerine neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren minibüslerle Manavgat'a gelen turistler, Perşembe pazarında sezonun en yoğun gününün yaşanmasına neden oldu. Perşembe pazarına akın eden turistler esnafların da yüzünü güldürürken, bir anda başlayan ve aralıklarla etkisini artırarak devam eden sağanak yağmur, esnafları tedirgin ederken turistlerin tezgahlara ve saçak altlarına sığınarak alışverişlerine devam etti. Yağmurun uzun sürmesi nedeniyle bazı turistlerin ise yağmura aldırış etmeksizin yollarına devam ettiği gözlendi.

Şiddetli yağmur, tezgahların üzerindeki çadır tentelerin su ile dolmasına neden olurken, tezgahlarının çatısının yıkılmasından korkan esnafların ellerine aldıkları sopa ve fırçalarla tezgahlarının çatısında toplanan suları boşaltmaya çalıştı. Yağmurun durmasından ümidini kesen bazı esnaflar satışa sundukları ürünleri ve tezgahlarını toplarken, aniden güneşin çıkmasıyla birlikte tezgahlarını yeniden açıp ürünlerini sergilemeye devam ettiler.

Aniden çıkan güneş turistleri şaşkına çevirdi

Şiddetli yağmur nedeniyle Perşembe pazarında uzun süre mahsur kalan turistler, yağmurun durmasının ardından kendisini gösteren güneş nedeniyle şaşkına döndü. Turistlerin şaşkınlığı hareketlerinden ve kendi aralarında şakalaşmalarından anlaşılıyordu. Turistlerin bir bölümü yağmurun yeniden başlaması endişesiyle otellerine dönmek üzere minibüs duraklarına giderken büyük bölümünün alışverişlerine kaldığı yerden devam ettikleri gözlendi.