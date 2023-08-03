Antalya'da Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği Kurulacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'da Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği kurulması için Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile protokol imzaladı. Başkan Böcek, kurulacak tesisin bölgenin kalkınmasına ve kadın istihdamına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'da Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği kurulması için Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile protokol imzaladı. Başkan Böcek, kurulacak tesisin bölgenin kalkınmasına ve kadın istihdamına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Yakaçiftlik Mahallesi'nde Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği kurulması için çalışma başlattı. Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi'nde mülkiyeti Elmalı Belediyesi'ne ait 13 bin 800 metrekare alan 10 yıllığına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi'ne kurulacak Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği için Başkan Böcek ve Başkan Öztürk işbirliği protokolü imzalamak için bir araya geldi.

ÜRETİME VE KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Başkan Böcek, Antalya'nın ilçelerinde istihdamı artırmak ve tüketiciye sağlıklı yumurtanın ulaştırılması için projenin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"13 bin 800 metrekare alan içerisine kurulacak tesiste tek katlı 1000'er tavuk kapasiteli 2 adet kümes inşa edilecek. Tavukların 4500 metrekare alan içerisinde gezinme alanı olacak. Unuttuğumuz köy yumurtası lezzetini sofralarımıza taşıyacağız. Projenin yaklaşık maliyeti 4 milyon TL. Bu alan içerisinde tavukların yemlerini de kendimiz üreteceğiz. Bu projemiz tamamlandığında yoğun bir talep olacaktır. İlerleyen zamanlarda diğer ilçelerimizde de bu projeyi geliştireceğiz. Projemiz bölge halkının üretime katkısı ve istihdamına da katkı sağlayacaktır."

Başkan Öztürk de Elmalı Belediyesi'ne ait 13 bin 800 metrekare yeri proje için verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İlk etapta proje ile 2 bin adet gezen tavuk yumurta üretecek. İlerleyen süreçlerde tavuk sayısı artacaktır. Köyümüze ve kadınlarımıza gelir kapısı olacak. Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği örnek bir proje olacaktır. Bu projenin ilçemize kazandırılması için emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim."

Projede yer alacak kadınlardan Emine Altay, "Kadın istihdamına yönelik böyle güzel bir projeyi mahallemize kazandırmasından dolayı Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Kadınların çalışma hayatına geçebileceği ve başarılı olabileceği bir proje. Bölge halkı olarak bu projeden çok memnunuz" dedi.

İLK ETAPTA 2 BİN TAVUK YUMURTA ÜRETECEK

Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi'ne kurulacak Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği kapsamında tek katlı, 1000'er tavuk kapasiteli 2 adet kümes inşa edilecek. Kümeslerin her biri 290'ar metrekare olacak şekilde toplam 580 metrekare kapalı kümes alanı bulunacak. İki kümes arasında 120 metrekare depo alanları planlandı. Arazinin kalan alanı yem bitkisi ekimi için kullanılacak. Çiftlik girişinde peyzaj amaçlı 1200 metrekare yeşil alan, 700 metrekare sert zemin bulunacak.

SERTİFİKALARI BAŞKAN BÖCEK VERDİ

Tavuk Yumurtası Üretim Çiftliği'nde Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ATAK-S tavuk ırkı kullanılarak yerli hibrit kullanımı desteklenecek. Tesiste "Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği" kursunu başarıyla tamamlayan kooperatif üyesi kadınlara yumurta tavuğu yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitimler verilecek. İşbirliği protokolünden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi arasında gerçekleşen işbirliği kapsamında Yüksek Verimli Tavuk Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Programı'nı tamamlayan kadınlar sertifikalarını Böcek'ten teslim aldı.