Bu yıl denize indirilen 60 yat "Antalya" imzası taşıyor

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge'de 2025'te yapımı tamamlanan 60 yat, mavi sularla buluşturuldu.

Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ile İsviçre başta olmak üzere 28'i yabancı sermayeli 79 firmanın bulunduğu bölgede, ağırlıklı yat, elektrik-elektronik, medikal, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet yürütülüyor.

Yat sektöründe 44 firmanın yer aldığı bölge, rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ve 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri haline geldi.

Bölgedeki yerli ve yabancı firmalar, Hollanda'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya, İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın birçok yerinden lüks yat siparişi alıyor. Dünyaca ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştiren Antalya'daki firmalar, mavi vatanın koruyucuları için de yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

Bölgede 30 metrelik yatlarla başlanılan üretim, bugün 90 metrelere kadar ulaştı, bakım ve onarım faaliyetleri de artmaya başladı.

2025'te 60 yat sahiplerine teslim edildi

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölgede 2000'den bu yana yat üretimi gerçekleştirildiğini ve son yıllarda yat bakım onarım faaliyetlerinin de yürütüldüğünü söyledi.

Bölgedeki 79 firmadan 44'ünün yat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Gürses, 2025'te bölgede yapımı tamamlanan 60 yatın denize indirildiğini kaydetti.

Yerli ve yabancı firmaların farklı boyutlarda yat üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Gürses, bu yıl denize indirilen en uzun yatın 60 metre olduğunu ifade etti.

Bölgedeki firmaların sipariş ağırlıklı üretim yaptığına dikkati çeken Gürses, "İşçiliğimiz çok kaliteli, dünyada bu noktada iyi bir yerdeyiz. Antalya Serbest Bölge'de lüks yat üretiminin devreye girmesiyle Türkiye, yat üretiminde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Hollanda ve İtalya'dan sonra Türkiye gelmekte. Şu anda tersanelerde 60-70 metre boyutlarına kadar yat imalatı yapılmakta." diye konuştu.

Bakım onarım faaliyeti bölgenin cazibesini artırdı

Gürses, bölgede yat imalatının yanı sıra bakım onarım çalışmalarının da yapıldığını ve bu durumun bölgenin önemini daha da artırdığını vurguladı.

Dünyanın her yerinden yatların bakım onarım için de Antalya'ya geldiğini dile getiren Gürses, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz çanağında yüzlerce bakım onarıma muhtaç tekne var, yabancı bayraklı. Bunları buraya kazandırarak ciddi anlamda Antalya ve ülkemizde yan sanayiye katkı sağlıyoruz. Döviz kazandırıcı faaliyet olarak düşünüyoruz, hızlı geri dönüşü olan bir sektör. Bu sene içinde 24 tane bakım ve onarım için tekne geldi. Onların şu anda bölgemizdeki çalışmaları devam ediyor. Toplamda bugüne kadar gelen yat sayısı da 240'a kadar ulaştı. Bölgede yeni gelen 24 ile birlikte 33 yatın bakım ve onarım faaliyeti devam ediyor."

Zeki Gürses, yat imalatlarının ve bakım onarım faaliyetlerinin 2026'da daha da artacağını beklediklerini belirtti.

Antalya Serbest Bölge'deki faaliyetlerin kentin turizmine de katkıda bulunduğunu ifade eden Gürses, yatını bakım ve onarım için getiren kişilerin Antalya'daki otellerde konakladığını, kenti gezdiğini, alışveriş yaptığını sözlerine ekledi.