Antalya'da Kurban Bayramı ile Turizm Yoğunluğu Artıyor

Antalya'da Kurban Bayramı ile Turizm Yoğunluğu Artıyor
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Antalya'da Kurban Bayramı tatili ile birlikte Avrupa'daki Türk tatilcilerin akışı, turizmdeki hareketliliği artırdı. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, gurbetçilerin tatil fırsatını değerlendirerek ana vatanlarına geldiğini açıkladı.

Antalya'da Kurban Bayramı tatili ile yüksek sezonun kapıları açılırken, yoğunluk Avrupa'daki Türk tatilcilerin de gelişiyle arttı. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Bu süreçte en yoğun talebi Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız gösterdi. Gurbetçilerimiz hem Kurban Bayramı tatilini hem de Avrupa'daki tatil dönemini birleştirerek ana vatanlarına geldi. Bu da Antalya'daki hareketliliği daha da artırdı" dedi.

Antalya'da 4,5 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm hareketliliği ivme kazandı. Sezon başında Ramazan Bayramı ve Paskalya tatiliyle başlayan yoğunluk, Kurban Bayramı'yla zirveye ulaştı. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk tatilcilerin tercih ettiği Antalya'da, otellerde ve sahil bölgelerinde ciddi yoğunluk yaşanıyor.

"Kurban Bayramı'yla yüksek sezonu açtık"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, kentteki bayram hareketliliğini ve sezonu değerlendirdi. Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'yla yaz sezonunu açmıştık ve Paskalya tatiliyle birleşmişti. Kurban Bayramı'yla da yüksek sezonu açtık. Bu dönem, Almanya'daki Yortu Bayramı tatiliyle de çakıştı. Yani Almanya'da 'Pfingstferien' dediğimiz, bazı eyaletlerde Haziran başında uygulanan kısa tatil dönemiyle aynı zamana denk geldi. Dolayısıyla hem Almanya'dan hem de diğer Avrupa ülkelerinden tatil planlamaları yoğunlaştı. Bu da Antalya'daki hareketliliği daha da artırdı" dedi.

Avrupa'daki Türklerin bu tatil dönemini fırsata çevirdiğine dikkat çeken Kavaloğlu, "Bu süreçte en yoğun talebi Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız gösterdi. Gurbetçilerimiz hem Kurban Bayramı tatilini hem de Avrupa'daki tatil dönemini birleştirerek ana vatanlarına geldi. Böylece uzun zamandır fırsat bulamadıkları şekilde Türkiye'de tatil yapma imkanı yakaladılar" ifadelerini kullandı.

"Her sezon zor geçecek"

Sezonun genel seyrine de değinen Kavaloğlu, "Ziyaretçi sayılarında geçen yıl ile rakamlar hemen hemen aynı. Zor bir sezon geçiriyoruz ancak genel itibariyle geçen yılki seviyeyi koruyoruz. Haziran sonu itibarıyla artıya geçeceğimizi öngörüyoruz. Bizim için artık hiç kolay bir sezon yok, her sezon zor geçecek" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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