Antalya'da İncir Bahçeleri Yeni Sezon için Hazırlanıyor

Antalya'da İncir Bahçeleri Yeni Sezon için Hazırlanıyor
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Antalya'da İncir Bahçeleri Yeni Sezon için Hazırlanıyor
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Antalya'nın İbradı ilçesinde, incir bahçelerinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Geçen yıl düşen rekoltelerin ardından bu yıl artış bekleniyor. Üreticiler, hasat için gerekli bakım ve gübrelemeleri yaparak Ağustos ayında hasada hazırlık yapıyor.

Antalya'da incir bahçelerinde yeni sezon hazırlıkları

Geçen yıl bir önceki yıla göre düşük olan rekoltede bu yıl artış bekleniyor

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü mahallesinde incir bahçeleri yeni sezona hazırlanıyor. İlçeye bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde siyah ve beyaz incir bahçelerinde son bakımlar yapılarak hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele ediliyor. Geçen yıl ağaçlarda sert budama nedeniyle bir önceki yıla göre rekoltenin düşük olduğunu belirten üreticiler, bu yıl yüksek rekolte beklerlerken, incir hasat tarihi ise Ağustos ayı. Antalya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği 800 rakımlı Ürünlü mahallesinde incir bahçesindeki çalışmalar devam ederken, ilekleme çalışmalarına ise Haziran ayı içeri inde yapılacak.

"Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir"

Ürünlü mahallesinde incir yetiştiren Mesut Şanlı, geçen yıl yaptığımız hasattan sonra incir ağaçlarının güz bakımını gerçekleştirdiklerini, daha sonra ise budama, gübreme ve budama işlemlerini yaptıklarını söyledi. İlkbahar döneminde ise otlarını biçerek ot mücadelesini ettiklerini söyleyen Şanlı, "Hasat sezonu yapılan bakım ve gübreleme çok önemlidir. İncir bahçelerinde toprağı güzel işleyerek toprağın havalanması sağlamak zorundasınız.

Bahçeyi yabancı otlardan arındırmak ve hasada hazırlamaktır. İncir bahçelerini sonbaharda ve ilkbaharda en az iki kez sürüyoruz. Bahçeye bakmazsan iyi ürün alamazsın. Emekleriniz boşuna gider. Biz kesinlikle kimyasal gübre vermiyoruz. Ağaçlara kış ayında yanmış hayvan gübresi veriyoruz" dedi.

"Hasat zamanı Ağustosayı"

Bu yıl bahar yağmurlarının oldukça iyi geçtiğini anlatan Şanlı, "Her geçen yıl daha kaliteli ve büyük incir yetiştiriyoruz. Daha fazla incir rekoltesi elde etmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.. Geçen yıl ağaçları sert budamadan drolayı rekoltede düşüş oldu. Bu yıl ürünün geçen yıla göre daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Askı zamanı geliyor. Önümüzdeki ay askılarını asacağız. Ağustos ayı içerisinde ise beyaz incir ile hasada başlayacağız. Ağustos ayının ortalarında ise Bursa siyah incir hasatına geçeceğiz. Bu yıl yağmurlarında iyi gitmesi ile ağaçlar gayet iyi. Geçen yıla göre bu yıl yine rekolte bekliyoruz. Köyümüzde yaklaşık 8-10 bin civarında yerli incir ağacı, 2 - 3 bin civarında ise Bursa siyah incir bulunmaktadır. Her geçen yıl incir yetiştiriciliği artmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - Ekonomi
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