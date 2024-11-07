Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Geleneksel Marangozluk Mesleği: Arı Kovanı Üretimi

Antalya'da Geleneksel Marangozluk Mesleği: Arı Kovanı Üretimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Aslan, Antalya'nın Alanya ilçesinde babasından devraldığı marangozluk mesleğini sürdürüyor ve yaptığı arı kovanlarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Aslan, el emeği ile ürettiği çeşitli ürünlerle yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde babadan kalma marangozluk mesleğini devam ettiren Mustafa Aslan, yaptığı arı kovanlarını Türkiye'nin bütün şehirlerine gönderiyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde baba mesleği olan marangozluk işini devam ettiren ve geçimini marangozluk, arı kovanı, çeyiz sandığı yaparak sağlayan Ahmet Aslan, şu sıralar arı kovanına yoğun mesai harcıyor. Babasından kalma marangozluk işini yeğeni ile birlikte yapan Aslan, yaptığı ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

"Ağaçtan ne olsa yaparız"

Marangozluk işinin el emeği ile elde edildiğini aktaran Aslan, "1990 yılından beri bu işi yapıyorum, çeyiz sandığı, arı kovanı, sandalye, tabure, masa vs. işler yapıyoruz. El emeği ile yapılan mesleğe devam ediyoruz. Arı kovanını Alanya içerisi Konya, Muğla, Ordu, Erzincan, Erzurum, Diyarbakır, en son o illere gönderdik. Bu şekilde devam etmekteyiz. Alanya'da rağbet yoğun, zaten bizden başka yapan olmadığı için biz zaten zor yetişiyoruz. Bir tane elemanım var, o da yeğenim, bizden sonra o devam edecek. Çeyiz sandığı da yapıyoruz, el sanatları ile ilgileniyoruz. Ağaçtan ne olursa yaparız" ifadeleri kullandı.

Öte yandan marangoz Aslan'ı senelerdir tanıyan Nebi Çorba, "Bu kovan yapımı tükenmeye yüz tutmuş bir meslektir, arılar bu kovanlarda daha sağlıklı yaşıyorlar. Katran kovasıdır. Alanyamızın bu işi yapan tek ustası Mustafa Aslan'dır" diyerek 15 senedir arkadaş olduğunu aktaran Çorba, "Arı kovanım da var ve doğal bal üretiyorum" şeklinde konuştu.

Arıcılık işine yeni başladığını söyleyen Ersin Tekinoğlu, "Allah'ın izni ile bugün itibariyle arıcılık kursuna başlıyorum. Buradaki tek amacım çocuklarıma sağlıklı bal yedirmek, tek derdim bu. Sordum soruşturdum kim yapar diye, Mustafa ustaya yönlendirdiler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

Amcanın giyim-kuşamı duruşmaya damga vurdu
Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

Türkiye'nin takip ettiği dava öncesi adliye koridorları karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi! Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.