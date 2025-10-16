Antalya'da Bursa Siyah İnciri Hasadı Hava Şartları Nedeniyle Gecikti

Antalya'nın İbradı ilçesinde hava şartları nedeniyle gecikmeli başlayan Bursa siyah inciri hasadında sona gelindi.

İbradı ilçesine bağlı 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen Bursa siyah inciri, bu yıl iklim değişikliği ve uzun süreli poyraz rüzgarları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olgunlaştı. İncirlerde hava şartları nedeniyle bu yıl hem rekolte hem de hasat zamanı farklılık gösterirken, incir üreticileri bekledikleri verimi alamadı. İncir üretici Mesut Şanlı, bu yıl hem verimde hem de fiyatlarda ciddi düşüş yaşandığını belirtti.

"Son 25 yılın en kötü sezonu"

Şanlı, "Bu yıl hasada geçen yıla göre bir ay geç başladık. Nedeni hava şartları. Şu anda artık hasadın sonuna geldik. Görüyorsunuz incirlerin iriliğini. Çünkü bütün kuvvetini son meyvelere verdi. Hepsi tane olarak çok güzel oldu ama geçen yıla göre yüzde 70 düşüş var. Bunun da nedeni sıcak hava. Bu ağaçların dikilmesinin üzerinden 25 yıl geçti ama şimdiye kadar en kötü sezonu geçiriyoruz. Hem verim düşük hem de fiyatlar dip yaptı. Artık eski fiyatlar yok. Köylünün her senesi var, bu sene bitti, seneye bakacağız" dedi.

Geçen yıl hasada 11 Ağustos'ta, bu yıl ise 7 Eylül'de başladıklarını anlatan Şanlı, "Devamlı 25 gün boyunca poyraz esti. Koruklar hep döküldü. Geçen seneki meyvenin ancak dörtte birini alabildik" ifadelerini kullandı.

Rekoltedeki düşüşe rağmen Ürünlü Mahallesi'nde yetişen incirlerin kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Şanlı, "Kalite olarak hiçbir sıkıntı yok, lezzet çok yüksek. Rakımı 800 metre olan bölgemizde yetişen Bursa siyahı incirleri, yüksek şeker oranı ve aromasıyla öne çıkıyor. 6-8 incir bir kilo geliyor" dedi.

Hasadın son günlerinde olduklarını söyleyen üretici Kerime Seher Songül ise, "Hasatta son günümüzü yaşıyoruz. Bu sene hava şartlarından dolayı hasada geç başladık ama kaliteli oldu. Sabah saat 7'de başlıyoruz, öğleden sonra 2-3 gibi bitiriyoruz. Mahsulümüz kaliteli ama geçen yıllara göre az oldu. Hava şartlarından dolayı verim bu yıl düşük. İnşallah gelecek sene daha iyi olur" diye konuştu. - ANTALYA