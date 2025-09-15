Antalya'da Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı Düzenlenecek

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Eylül'de "Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştay'da, keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, kültürel ve gastronomik boyutları konuşulacak. Çalıştayda, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının önemli bir parçası olan keçi, keçi ürünleri ve çobanlık geleneği ele alınacak, keçi ürünlerinin kırsal kalkınmadaki rolü, Yörük yaşantısındaki önemi ve çobanların günümüzde karşılaştığı sorunlar tartışılacak.

ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, keçi yetiştiriciliğinin küçük aile işletmeleri ve kırsalda istihdam için kritik öneme sahip olduğunu belirtirken, göç, mera sorunları, sosyal statü eksikliği gibi nedenlerle sektörün sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu kaydetti. Türkiye'nin kırmızı et üretiminde keçi etinin sadece yüzde 4,7'lik paya sahip olduğuna dikkat çeken Çandır, "Oysa serbest dolaşan keçiler, doğallıkları ve düşük yağ oranlı lezzetli etleriyle organik üretim için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'de et sorununu keçi yetiştiriciliğiyle çözebiliriz" diye konuştu. Çandır, keçi varlığının korunması gerektiğini belirtirken hem ekonomik hem sosyal olarak bunun önemini olduğunu vurguladı. Çandır, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenledikleri Çalıştayın keçi varlığı ve sürdürülebilir hayvancılık politikasına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

"Kırsal ekonominin vazgeçilmezi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Torosların has hayvanı keçinin Antalya'nın doğal yaşamı ve kırsal ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylerken, "Meraya dayalı, iklim dostu hayvancılık modeli olarak keçi yetiştiriciliği hem sürdürülebilir tarıma hem de çevreye katkı sağlamaktadır. Orta Asya'dan bu topraklara taşınan göçer kültürün önemli bir devamı olan keçi ve çobanlık geleneği, Anadolu'nun kültürel mirasının da temel taşlarındandır" dedi. Çalıştay ile keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini ele alacaklarını belirten Erkal, "Hem üreticimize hem de ülkemizin hayvancılık politikasına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Çalıştayda akademisyenler, gastronomi uzmanları ve veterinerler bir araya gelecek. Program kapsamında,"Niş Ürün Olarak Oğlak Eti, Organik Üretim Açısından Kıl Keçisi Yetiştiriciliği, TEKE Yöresi'nde TEK'e Olmak, Keçi ve Keçi Ürünlerinde Katma Değerli Üretim: Sağlıklı Ekolojik Yetiştiricilikten Pazara Yolculuk, Türk Mutfağında Keçi, Keçi Sütü ve Ürünleri, Muz Yalancı Gövde Silajı, Antalya Çoban Haritası, Keçi'nin Kültürel Etkileri, Keçi'nin Teke Yöresi Müziğine Etkileri" başlıkları gündeme gelecek. - ANTALYA