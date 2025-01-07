Antalya'da 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı Başladı

Antalya'da bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapılarını açtı.

TT Global Fuarcılık tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar törenle açıldı.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın otelcilik ve fuarların merkezi konumunda bir kent olduğunu söyledi.

Turizmin çok yönlü bir alan olduğunu belirten Yazgan, "Antalya bir dünya kenti. Turizm ise sadece turizm patronlarının işi değil, hepimizin işi, yerel yönetimleri, tüm kurumları ilgilendiren bir alan. Turizm güvenlik, çevre ve deniz temizliği, ulaşım imkanları gibi birçok unsurla entegre bir sistem. Oteller ise multidisipliner bir alan. Bilişimden, mobilyacılığa, içmimarlığa kadar birçok sektörün birlikte çalışmasını gerektiren bir anlayış. Bu anlamda işbirliği sağlamak adına fuar kapsamında tüm sektör paydaşlarının burada bir araya gelmesi önemli." diye konuştu.

İçmimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ise turizm sektöründe içmimarlığın sadece görsellik değil, konfor ve sürdürülebilirlik açısından da büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Fuar kapsamında "Hotel Dizayn Show"u katılımcıların beğenisine sunulacağını aktaran Kaymak, "Alanda 10 farklı tasarım ofisinin 'gelecek' temasıyla hazırladığı 10 farklı otel odası yer alıyor. Burada içmimarların otellerdeki tasarım yaklaşımlarını görebiliyoruz. Bu kapsamda fuarın ekonomiye katkı sunduğu kadar, kentin, turizm sektörünün ve tasarımların gelişimine katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl hedefimiz 20 milyonu geçmek"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise fuarların bir şehrin ticaretini, turizmini, sanayisini ve her alanındaki ticaret hacmini artıran bir unsur olduğunu belirtti.

Kentin 17,5 milyon turist sayısını geçtiğini aktaran Hacısüleyman, şunları söyledi:

"Antalya'daki turizmin tüm paydaşları olarak önümüzdeki yıl hedefimiz 20 milyonu geçmek. Antalya Havalimanı bundan sonra 40 milyon geliş ve 40 milyon gidiş kapasitesine sahip olacak şekilde tanzim edildi. Bu yıl içerisinde de yatırımlar bitmiş olacak. Dolayısıyla 20 milyonun üzerine çıkmak artık Antalya'nın ana hedefi olmalıdır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş de katılımcılara başarılı bir fuar diledi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, fuarların ekonominin kalkınma motoru olduğunu ve bir şehrin gelişmişliğini gösteren önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarla 40 bin metrekare alanın tamamının doldurulduğunu ve konaklama sektörünü ağırlayan fuarın kente katma değer sağlayacağını ifade etti.

Fuar Direktörü Hakan Arslan, fuarın yaklaşık 22 ülkeden ve Türkiye'nin 80 kentinde gelen otel, restoran ve kafeterya yöneticilerini ağırlayacağını kaydetti.

Fuar, 10 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.