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Antalya Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yüzde 15 Hibeli Süt Yemi Desteği Sağlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın 8 mahallesindeki üreticilere 240 çuval süt yemi desteği sağladı. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yüzde 15 hibeli yem desteği projesi devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere yönelik yüzde 15 hibeli süt yemi desteği sürüyor. Elmalı'nın 8 mahallesindeki üreticilere 240 çuval süt yemi desteği sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan yem desteği projesi kapsamında Elmalı'nın İlyağı, Bayralar, Tekke, Zümrütova, Hacımusalar, Tavullar, Yapraklı ve Çukurelma mahallelerindeki 8 üreticiye yüzde 15'i hibeli toplam 240 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.

8 mahallede dağıtım yapıldı

Süt yemlerinin üreticilere tesliminin gerçekleştirildiğini söyleyen Elmalı İlçe Hizmet Şube Müdürü Bilal Kasap, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın göndermiş olduğu yem desteği dağıtımlarını gerçekleştirdik. 8 mahallemize 240 çuval yem desteğimizde bulunduk. Bölgemiz kırsal kesim olduğundan dolayı vatandaşımızın geçim kaynağı hayvancılık üzerine. Başvuruların değerlendirmelerini yaparak yemlerini teslim ettik. Çiftçilerimizin bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üretici Abdullah Özkan, "İneklerim var. Yem maliyetleri çok fazla. Büyükşehir Belediyesi'nin süt yemi desteğinden faydalandım. Bugün de yemlerimi aldım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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