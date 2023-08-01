Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilere Faydalı Böcek Desteklerine Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve çevre dostu tarımı teşvik etmek amacıyla çiftçilere, predatör ve parazitoit faydalı böcek desteklerine devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Serik'in Bilginler Köyü ve Çakış mevkinde bulunan nar ve narenciye bahçelerine faydalı böcek salımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve çevre dostu tarımı teşvik etmek amacıyla çiftçilere, predatör ve parazitoit faydalı böcek desteklerine devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak Serik'in Bilginler Köyü ve Çakış mevkinde bulunan nar ve narenciye bahçelerine faydalı böcek salımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Tarımsal ilaçlamaya alternatif olarak geliştirilen biyolojik mücadele yöntemi, tarımsal ilaç kullanımının azaltılmasına ve dolayısıyla çevre ve insan sağlığına daha az zarar verilmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda, biyolojik mücadele ile ürünlerin kalitesi artıyor ve tüketicilere daha sağlıklı ve doğal ürünler sunuluyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Serik ilçesinde bulunan Bilginler Köyü ve Çakış mevkindeki nar ve narenciye bahçelerine faydalı böceklerin salımını gerçekleştirdi. Bu yöntem sayesinde, tarım alanlarında doğal dengenin korunması ve zararlılarla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETİLECEK

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Böcek Üretim Tesisi sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet Özer, yıl boyu üretimini gerçekleştirdikleri faydalı böceklerin salımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Faydalı böceklerle, nar ve narenciye bahçelerinde daha önce kullanılan kimyasal ilaçların kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kimyasal ürünler için harcanan girdi maliyetlerini de düşürerek çiftçilerin ekonomilerine de katkı sağlıyoruz. Nar bahçemizde unlu bit ile mücadele kapsamında predatör ve parazitoit böceklerimizin salımını gerçekleştirdik. Bu sayede ihracat noktasında da kimyasal ilaç kullanmadan kaynaklı kalıtım sorunlarının önüne geçilerek doğa ve insan sağlığına uygun ürünler elde edilecek."

Geçen yıl da faydalı böceklerin ürünlerine katkı sağladığını belirten çiftçi Arif Özdemir desteklerinden dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Özdemir şunları söyledi:

"Unlu bit zararlısı ile mücadele için zirai ilaç kullanmak zorundayız. Zirai ilaçlar ihracat sırasında üründe kalıntı ortaya çıkarıyor ve ihracattan ürünlerimiz geri dönüyordu. İki yıldır ürünlerimizde Büyükşehir tarafından bize verilen faydalı böcekleri kullanıyoruz. Böcekler unlu biti yiyor. Doğal ve güvenilir ürünler üretebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Allah razı olsun."