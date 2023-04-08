Antakyalı iki depremzede kardeş Ankara'da kurdukları atölyeyle hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinden Ankara'ya gelerek yerleşen Abdurrahman ve Ahmet Selami kardeşler, Ulus Anafartalar Caddesi'nde kurdukları atölyede ayakkabı parçası üreterek ailelerini geçindiriyor.

6 Şubat'taki depremlerden önce Antakya'da saya (ayakkabının yumuşak üst bölümü) üretimi yapan iki kardeş, afetin ardından başkente geldi. Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının desteğiyle Ulus Anafartalar Caddesi'nde kendi atölyesini açan 22 yaşındaki Abdurrahman Selami ve 18 yaşındaki Ahmet Selami, üretime kaldıkları yerden devam etti. Yeni bir şehirde hayata tutunmaya çalışan iki kardeş, bir yandan da gelecek planları yapıyor.

Ahmet Selami, AA muhabirine, depreme ailesiyle Antakya'da yakalandığını söyledi. Enkazdan çıkan yakınları ve ailesiyle önce Osmaniye'ye gittiklerini, ardından da Ankara'ya geldiklerini belirten Selami, işlerine de burada devam ettiklerini dile getirdi.

Ahmet Selami, küçük yaşlardan beri ağabeyiyle saya üretimi yaptığını belirterek, Ankara'da kurdukları atölyede de bu işi sürdürdüklerini anlattı. Yeni bir şehre alışmaya çalıştıklarını vurgulayan Selami, "Yaklaşık üç haftadır Ankara'da kurduğumuz atölyede üretime devam ediyoruz. Yeni bir şehre alışmaya çalışıyoruz. Ben ağabeyimden öğrendiğim bu mesleğe devam ediyorum ama bir yandan da okuyup bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." dedi.

"Hayat devam ediyor"

Ağabey Abdurrahman Selami de, deprem olduğu sırada İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Afetin ardındanAntakya'ya ailesini bulmaya gittiğini anlatan Selami, şöyle konuştu:

"Ailem Antakya'da depreme yakalandı. Ben İstanbul'da çalışıyordum. Deprem olduğu zaman Antakya'ya gittim. Ailemi bulduktan sonra Ankara'ya geldik. Burada üretim atölyesi kurduk, mesleğimiz olan saya üretimine devam ediyoruz. Saya ayakkabının üst bölümüdür. Parçaları alıp birleştiriyor, makinelerde dikiyoruz, sonra da ayakkabı üretim atölyelerine veriyoruz. Günde yaklaşık 30 çift saya üretiyoruz. Depremi yaşamak, başka bir şehre gelmek zor ama mecburuz. Hayat devam ediyor."

Depremzede 30 ayakkabı üreticisi de mesleklerine başkentte devam ediyor

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Uzun da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki meslektaşlarına destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Başkente gelen depremzede ayakkabı üreticilerine hem iş bulduklarını hem de onlara dükkan açmalarında yardımcı olduklarını ifade eden Uzun, şu ana kadar bölgeden ulaşan 30 ayakkabı üreticisinin Ankara'da işlerine devam ettiğini bildirdi. Uzun, "Bu meslektaşlarımız içinde Ahmet ve Abdurrahman gibi en genç iki kardeşimizin yanı sıra 53 yaşında olan meslektaşlarımız da var. Biz bu meslektaşlarımızı desteklemek için iş yerlerine yerleştirdik, onlar da üretime devam ediyor. Ahmet ve Abdurrahman da kendi işlerini kurmak isteyen iki kardeşimizdi ve biz de işlerini kurmada onlara destek olduk, şimdi ayakkabının bir parçası olan saya üretimine devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İş yerlerine yeniden kavuşmalarını istiyoruz"

Türkiye'nin önünün üretimle açılacağını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden Ankara'ya gelen üreticilerimizin büyük bölümünün sonrasında kendi memleketlerine dönüp üretime yine orada devam etmelerini istiyoruz. Üretim kapasitemizin düşmemesi lazım. Türkiye'nin önü üreterek açılacak. Biz meslektaşlarımızı Ankara'da istihdam edebildiğimiz kadar edeceğiz ama onların deprem bölgesinde fabrikalarına, iş yerlerine yeniden kavuşmalarını istiyoruz. Buraya gelen üreticilerimizden Ankara'da kalmak isteyenlerin üretime devam edebilmesini, memleketlerine dönmek isteyenlerin de dönüşünü sağlayacağız."

Uzun, Ankara'da ayakkabı sektöründe uzun yıllardır çırak bulunamadığına dikkati çekerek, "Özellikle deprem bölgesinden Ankara'ya gelip üretim yapan gençler, sektör açısından bir fırsat oldu. Bu genç arkadaşlarımızı burada istihdam ederek, üretime katkıda bulunmalarını istiyoruz." dedi.