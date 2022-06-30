Ankara Sanayi Odasında seçim yarışı başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, gelecek seçimde ASO Yönetim Kurulu Başkanı adayı olduğunu bildirdi.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, 1999'da komite üyesi olarak göreve başladığı ASO'da sırasıyla Meclis, Yönetim Kurulu, Sayman üyelikleri görevlerinde yer aldığını ve halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcılığı ile ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine de devam ettiğini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Üye sanayicilerimizin destekleriyle çıktığımız bu yolda daha etkin ve başarılı bir ASO için değişimin şart olduğunu ve bu değişim için canlı, dinamik, gelişime açık yeni bir yönetim gerektiğini biliyoruz, görüyoruz. Bu değişim için, yıllara dayanan sanayiciliğim ile gerek ASO gerekse OSBÜK'teki yöneticiliklerimde kazandığım tecrübem ve bu zamana kadar desteğini esirgemeyen en büyük gücüm ailemden aldığım helallik ile artık Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu üstlenmenin zamanı geldiğine inanıyorum. Bugüne kadar imza attığım birçok başarılı proje ve sanayicimizin teveccühünün verdiği özgüven, Ankara Sanayi Odası seçimlerinde ASO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olma kararlılığımı güçlendirmiştir."

Üretenin daima yanında olmayı ilke edindiklerini vurgulayan Ardıç, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu bağlamda ASO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna duyurur ve şimdiden desteklerini esirgemeyecek olan herkese teşekkürlerimi borç bilirim." ifadesini kullandı.