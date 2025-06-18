Ankara, Sağlık Turizminde Dünyaya Açılıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, sağlık turizminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Hedefimiz Ankara'yı dünya ligine taşımak" dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde ve ATO ev sahipliğinde gerçekleştirilen ' Sağlık Odağında Yatırım Paneli ve Çalıştayı'na katıldı. ATO Başkanı Baran, Başkent'in, sağlık sektöründeki girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik gerçekleşen çalıştayda sağlık sektörünün tüm dünyada stratejik sektörler arasında yer aldığını belirtti.

Ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfusun artması, gelişen teknolojiyle iyileşen yaşam şartları, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması, pandemi gibi süreçlerin, sektörün önemini daha da arttırdığını ifade eden Baran, sağlık sektöründe yeni girişim ve yatırımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

"Hedefimiz Ankara'yı dünya ligine taşımak"

Baran, Ankara'nın sağlık yatırımı için uygun altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Ankara, üniversite ve tıp fakülteleriyle, devlet, vakıf ve üniversite hastaneleriyle, sağlık turizmi yapmaya yetkili 400'e yakın sağlık işletmesiyle sağlık turizmi yapmaya son derece elverişli bir şehir. Medikal alanda üretimin yaklaşık yüzde 40'ı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Termal kaynaklarımız da büyük bir potansiyel barındırıyor. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde, Ankara sağlık turizminde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri durumuna geldi. Şimdi hedefimiz Ankara'yı dünya ligine taşımak" diye konuştu.

Ankara'nın termal sağlık alanındaki potansiyeline ve yatırım ihtiyacına da vurgu yapan Baran, "Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş gibi ilçelerimiz, dünyanın en kıymetli termal sularıyla eşdeğer değerlere sahip. Ancak bu alanda tesisleşmeye ve yatırıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminin ekonomik katkısına dikkati çeken Baran, "2022 yılında Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı sayısı 1,2 milyon düzeyindeyken, bu rakam 2024'te 1,5 milyona ulaştı. Yaklaşık 400 bini Ankara'ya geldi. Bu çok kıymetli bir sayı. Normal bir turistin kişi başı harcaması bin dolar civarında iken, sağlık turizminde bu rakam 7-8 bin dolara kadar yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın sağlık turizminde avantajlı konumuna aktaran Baran, sağlık hizmetlerini Başkent'te güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağından uygun şartlarla almanın mümkün olduğunu dile getirdi.

"Sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız"

Sağlık hizmeti almaya gelen turistlerin aynı zamanda Kapadokya, Konya gibi yakın destinasyonlara da ilgi gösterdiğini belirten Baran, bu durumun Ankara ve çevresi için yeni turizm fırsatları doğurduğunu ifade etti. Sağlık turizminin gelişmesi önündeki engellerden birinin yurt dışına direkt uçuşlar olduğunu vurgulayan Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak sağlık alanında atılacak her adımın destekçisi olacağız. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçları da yakından takip edeceğiz. Şehrimiz kazansın istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Av. Dr. Duhan Kalkan'ın açılış konuşmasının ardından program, ATO'nun 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Naz Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ankara'da Sağlık Ekosistemi ve Yatırım Perspektifi' ve 'Sağlıkta Yenilikçi Teknolojiler, Girişimcilik ve Regülasyon' başlıklı panellerle devam etti.

Etkinliğin ikinci gününde ise Yuvarlak Masa Çalıştayı'nda 'Regülasyon ve İhracat Süreçleri', 'Sağlık Teknolojileri ve Girişimciler', 'Hastaneler ve Sağlık Hizmet Sunucuları' 'Kamusal Destek Mekanizmaları', 'Yatırımcılar ve Finansal Aktörler', 'İlaç ve Eczacılık Ekosistemi' Odak Grup Masaları kurularak, ortak değerlendirme yapıldı. - ANKARA