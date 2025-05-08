Ankara'nın Küresel Erişimini Artırmak için Direkt Uçuşlar Vurgusu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dış hat uçuşlarının sayı ve destinasyon açısından geliştirilmesinin stratejik önemine vurgu yaparak, "Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Satış Başkanı Macid Boyar, Ticari Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya'yı konuk etti. Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına gerçekleştirilen direkt uçuşların mevcut durumu ve geliştirilme potansiyelinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede Baran, Ankara ekonomisinin gelişimi açısından direkt uçuşların önemini anlattı. Ankara'nın Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü, en çok ithalat yapan ikinci ili olduğunu ve 190'ı aşkın ülkeyle dış ticaret bağı kurulduğunu belirten Baran, seyahat edilecek destinasyon sayısının artmasının ticaretin gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım"

Başkent'in ticarette ve sağlık turizmi başta olmak üzere tüm turizm çeşitlerinde gelişmesi, ekonomisinin büyümesi ve aktarmalı uçuşlarla gerçekleşen vakit ve kaynak kaybının önlenmesi açısından Ankara'nın küresel erişilebilirliğinin artmasının önemine dikkat çeken Baran, dış hat uçuşlarının sayı ve destinasyon açısından geliştirilmesinin stratejik önemini vurgulaydı. Baran, "Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım" dedi.

Türkiye'nin yönetim merkezi Ankara'nın Avrupa'nın en büyük iki hastanesine sahip olduğunu, 446 belgeli tesisiyle sağlık turizmi hizmeti verdiğini anlatan Baran, sağlık turistinin aktarmalı yolculuk yapmak istemediğini söyledi. Baran, "Ankara'nın sağlık turizminde ve diğer alanlarda gelişimine ivme kazandırmak için direkt uçuşlarla dünyaya açılmak istiyoruz" dedi.

Ankara'nın karayolları, yüksek hızlı ve normal tren ağlarıyla tüm Anadolu'yla bağlantılı olduğunu kaydeden Baran, Ankara'nın çevresinde yer alan tüm şehirlerin Esenboğa'dan yurt dışına uçma konusunda potansiyel taşıdığını ödlsuhhsç Baran, "Tam da bu yüzden Ankara'ya 'Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı' diyoruz" diye konuştu.

Baran, Başkent'te 20 bini aşkın yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne de dikkat çekerek, yabancı öğrenci sayısının artması açısından da direkt uçuşların önemli olduğunu söyledi. Baran, konuşmasının ardından ATO tarafından hazırlanan "Direkt Uçuş Raporu"nu Genel Müdür Sarp'a takdim etti.

Sarp'tan yeni destinasyonlar için ortak çalışma

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara'dan yurt dışına uçuşları önemsediklerini ve yatırım programlarında uçak ve uçuş sayısının artırılmasının yer aldığını belirterek, "Yatırımlarımızı Ankara'ya yönlendiriyoruz. 2033 hedefimiz Başkent uçuşlarını yüzde 75 oranında artırmak" dedi.

ATO yönetimine AJet'in mevcut Ankara operasyonları ve hedefleri hakkında bir sunum gerçekleştiren Sarp, Başkent'in uçuş sayısının artması için yolcu sayısının artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalara değindi. Sarp, Ankara için sağlık ve alışveriş turizmini geliştirecek iki ayrı ortak çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulundu.

Ankara'nın uluslararası ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılması ve iki ayrı ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Görüşmede Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Nihat Uysallı, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran, Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı, AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da yer aldı. - ANKARA