Ankara Mobilya Sektörü Değişim ve Dönüşüm İhtiyacı İçinde

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkentin mobilya sektörünün bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı içinde olduğunu söyledi.

ASO ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) işbirliğinde düzenlenen "Mobilya Sektör Buluşmaları" Oda binasında gerçekleştirildi.

Seyit Ardıç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, mobilya üretiminin, yalnızca endüstriyel faaliyetle sınır kalmadığını, kültür, emek ve ustalık geleneğinin de ifadesini olduğunu söyledi.

Çin, Almanya, İtalya, ABD ve Polonya'nın mobilya üretiminde yüksek kalite standartları, güçlü markalaşma stratejileri, inovatif tasarım anlayışı ve global pazara hızlı entegrasyon kapasiteleriyle rekabette öne çıktıklarına dikkati çeken Ardıç, "Bu ülkelerin küresel pazardaki güçlü konumlarını pekiştirmelerine karşın Türkiye, mobilya üretiminde halen büyük bir potansiyele sahip ancak bu potansiyeli stratejik bir vizyon çerçevesinde üreticilerimizin bilgi, donanım ve tecrübesine dayanarak geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ardıç, Ankara'nın mobilya üretiminde eski parlak günlerinden uzaklaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim gücünü ve markalaşma avantajını koruyamayan Ankara mobilya sektörümüz bir değişim ve dönüşüm ihtiyacı içindedir. Günümüzde Ankara mobilya sanayisinin önemli bir kısmı hala çok katlı binalarda, üretim için uygun olmayan fiziki koşullar altında faaliyet göstermektedir. Bu durum hem verimliliği düşürmekte hem de modern üretim teknolojilerinin uygulanmasını zorlaştırmaktadır."

Ankara mobilya markasının küresel pazarda bilinirliğini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Ardıç, "Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) projesinin yenisini başlattık. Ankara'da faaliyet gösteren 17 mobilya üreticisi firmamızın katılımıyla yeni UR-GE projesi Odamızca yürütülmektedir." dedi.

Söz konusu projenin mobilya sektörüne ihracatta yeni pazarlar açma, markalaşma gücünü artırma ve ortak hareket etme kültürü kazandıracağının altını çizen Ardıç, "Firmalarımız eğitim, danışmanlık ve ticaret heyetleriyle üretim ve yönetim kapasitelerini güçlendirirken, uluslararası rekabetçiliklerini de artıracaklardır. Mobilya sektörüne yönelik bu tür proje ve faaliyetlerin artmasıyla Türk mobilyası, dünya pazarında daha güçlü bir marka haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatımızı 17 kat artırdık"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç de Ankara'nın sektörde hem üretimin hem ihracatın merkezi olduğunu belirterek, Türkiye mobilya sektörü ihracatının yüzde 80'ini üreten 10 şehirden birisinin Ankara olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda, tasarımda, kalitede, üretimde dünyada adından başarıyla söz ettiren bir ülke konumuna geldiğini belirten Güleç, "İhracatımızı 17 kat artırdık. Dış ticaret sektörü olan sektörümüz 2000'li yılların başında 100 milyon dolar dış ticaret açığı veriyordu. 2019 yılında dünyada ihracatını artıran birinci ülke ünvanını aldık."