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Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

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Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken gözler Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre yeni asgari ücret maaş tutarı 23 bin-25 bin lira aralığında olacak.

2024'te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı, aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak.

ZAMMIN BÜTÇEYE ETKİSİ HESAPLANIYOR

Ankara kulislerinde ağırlıklı konuşulan yeni asgari ücret maaş tutarı 23 bin-25 bin lira arası bir rakam. En büyük beklenti ise Temmuz zammı alamayan asgari ücretliye yüksek oranda bir zam yapılması yönünde.

ENFLASYON ORANINDA ZAM OLURSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

OVP'de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülmüştü. Ancak bu oranın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kabul edilmesi beklenmiyor. Şayet 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.5'lik enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILIRSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (% 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin TL'ye çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL'ye çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

BAKAN IŞIKHAN: VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları da asgari ücrette 25 bin lirayı işaret ediyor. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemiş "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak.

Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum" demişti.

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Finans Aralık Ankara Zam

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Yorumlar (17)

hüseyin akgül:

şu an 30-35 bin bile olsa kirada olan 3 kişilik bir aile zar zor hayatta kalırken asgari ücrete bakın ya şaka gibi . bide asgari ücreti belirleyen kişilerin 100-150 bin maaş aldığını öğrendikten sonra her fırsatta beddua okuyorum

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4
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dehide:

20 bini geçmese iyi olur bence. Memura da yüzde elli yapılabilir böylece enflasyon düşük kalır.

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hoca web:

arkadaş siz şaka mısınız ? 4 kişilik aileyiz adam kirayı 15 bin yaptı . 2 bin faturaya gider. kalan 7 bin ile ay sonuna kadar ekmek mi yiyeceğiz . çocuğum bir et yemeyecek mi ? çocuk okula gidiyor bir şey almayacak mı? çocuğa bir üst almayacak mıyım? çocuğu bir yere götürüp yedirmeyecek miyim? eşimle bir yere gidemeyecek miyim? yazıklar olsun . ölelim yani yaşamayalım.

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SMMM:

bal yapmaz arılara verileceğine bal yapan arı asgari ücretliye verilsin bu ülkenin sırtana kambur olanlar yan gel yat osman modunda

26
4
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ihsan sabancılar:

Ankara kulisleri ALLAH'IN huzuruna nasıl çıkacak, memur zamsız 39 bin askeri ücretli 24 bin ve memur bir kez daha zam alacak bu ülkede enflasyon bir iş işcilere mi var neden bundan bakan miletvekilleri memurlar etkilenmez .......

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Üveys Uyanık:

işçi köle bunların gözünde ya onlar gidec k yada işçi kaçacak

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0
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Halil null:

Birde sürekli aynı senaryo işçimizi , emekli kızı enflasyona ezdirmeyecegiz demeleri beni deli ediyor. Laaaa niye yaşıyoruz kiii. Bunlara kölelik için mi?

12
0
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Osman Aktaş:

Emekliye zam hiç vermesinler hatta emekli ayliklarini iptal etsinler O muhtarlara zam yapsinlar onlara gereksiz yere para vermeye devam etsinler Multecilere baksinlar duskunlere dul ve sakatlara baksinlar Bol bol israf etsinler saraylar camiler yapsinlar yurt disina bize sormadan yardimlar yapsinlar bunlar hatta daha filistinden lüblandan gelsinler Ama emekliye hiç maaş vermesinler bu benim acizane tavsiyem fikir sadece Sonuçta tüm emekliler 15 milyon mu 15bin ortalamadan yillik kaç trilyon

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2
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Emir Emir:

ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK.MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM.BU DÜZELTİLMEDİĞİ VE SAYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİĞİ SÜRECE OYUMU BUNA GÖRE VERECEĞİM.BEN ÖDEDİĞİM PRİMİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM.

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3
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mi:

ohh is veren ac yatsin ettigi karida calisana versin hepiniz mutlu olun

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5
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