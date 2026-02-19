Haberler

Ankara Hiltonsa'da Yapay Zeka Destekli Sistemle 3,7 Ton Yiyecek İsrafının Önüne Geçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara HiltonSA, sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde mutfaklarında kurduğu yapay zeka tabanlı izleme sistemi ile gıda israfını önlemeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde bir yılda 3,7 ton gıdanın çöpe gitmesi engellendi.

(ANKARA) - Ankara HiltonSA'nın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında mutfaklarında kurduğu yapay zeka tabanlı izleme sistemi, çöpe atılan yiyecekleri analiz ederek, tüketim alışkanlıklarını raporluyor. Sistem sayesinde 1 yılda 3,7 ton gıdanın çöpe gitmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Ankara HiltonSA'da 2023'te başlatılan Green Ramadan programı bu yıl da devam ediyor. Hilton'un gıda sisteminin dönüşümüne yönelik sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımına yönelik programa ilişkin gazetecilere bilgi verildi.

Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan, ramazan döneminde açık büfe operasyonlarını bilinçli üretim planlaması, akıllı porsiyon yönetimi ve atık ölçümleme sistemleriyle destekleyerek çevresel etkileri azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yağan, otellerinde 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 50 azaltma amaçları olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz elbette yiyeceklerimizden istedikleri kadar yiyebilirler. Bununla birlikte yiyeceklerin yanına koyduğumuz, sözgelimi onların laktoz ve gluten içerip içermedikleri gibi notlarla misafirlerimizi yönlendiriyor ve atıkları bir miktar engelliyoruz" dedi.

Karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda yiyeceklerin çok büyük kısmını Ankara'nın çevresindeki üreticilerden tedarik ettiklerini anlatan Yağan, "Elimizden geldiğince alışverişi Ankara'nın 75 kilometre çevresinden yapıyoruz. Yiyeceklerin yüzde 70'ini bu şekilde temin ediyoruz" diye konuştu.

Yapay zeka mutfakta kullanılıyor

Ankara HiltonSA Baş Aşçısı Orçun Çay da gıda israfını önlemek amacıyla otelin mutfağında kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sistem çöpe atılan yiyecekleri analiz ediyor. Diyelim ki tabaklardan çok sayıda haşlanmış yumurta çöpe atıldı, sistem bunu tanıyor. Günlük, haftalık ve aylık raporlamalar yapıyor. Genelde raporlara günlük olarak bakıyoruz ve neyi fazla üretmişiz, onu anlıyoruz. Sistem böylece tüketim alışkanlıklarını ortaya koyarak üretimi optimize ediyor."

Oteldeki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında özellikle açık büfe ve set menü operasyonlarında son bir yılda 3,7 ton gıda israfının önüne geçildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı