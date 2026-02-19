Ankara Hiltonsa'da Yapay Zeka Destekli Sistemle 3,7 Ton Yiyecek İsrafının Önüne Geçildi

(ANKARA) - Ankara HiltonSA'nın sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında mutfaklarında kurduğu yapay zeka tabanlı izleme sistemi, çöpe atılan yiyecekleri analiz ederek, tüketim alışkanlıklarını raporluyor. Sistem sayesinde 1 yılda 3,7 ton gıdanın çöpe gitmesinin önüne geçildiği bildirildi.

Ankara HiltonSA'da 2023'te başlatılan Green Ramadan programı bu yıl da devam ediyor. Hilton'un gıda sisteminin dönüşümüne yönelik sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımına yönelik programa ilişkin gazetecilere bilgi verildi.

Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan, ramazan döneminde açık büfe operasyonlarını bilinçli üretim planlaması, akıllı porsiyon yönetimi ve atık ölçümleme sistemleriyle destekleyerek çevresel etkileri azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yağan, otellerinde 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 50 azaltma amaçları olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz elbette yiyeceklerimizden istedikleri kadar yiyebilirler. Bununla birlikte yiyeceklerin yanına koyduğumuz, sözgelimi onların laktoz ve gluten içerip içermedikleri gibi notlarla misafirlerimizi yönlendiriyor ve atıkları bir miktar engelliyoruz" dedi.

Karbon ayak izini azaltma hedefi doğrultusunda yiyeceklerin çok büyük kısmını Ankara'nın çevresindeki üreticilerden tedarik ettiklerini anlatan Yağan, "Elimizden geldiğince alışverişi Ankara'nın 75 kilometre çevresinden yapıyoruz. Yiyeceklerin yüzde 70'ini bu şekilde temin ediyoruz" diye konuştu.

Yapay zeka mutfakta kullanılıyor

Ankara HiltonSA Baş Aşçısı Orçun Çay da gıda israfını önlemek amacıyla otelin mutfağında kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sistem çöpe atılan yiyecekleri analiz ediyor. Diyelim ki tabaklardan çok sayıda haşlanmış yumurta çöpe atıldı, sistem bunu tanıyor. Günlük, haftalık ve aylık raporlamalar yapıyor. Genelde raporlara günlük olarak bakıyoruz ve neyi fazla üretmişiz, onu anlıyoruz. Sistem böylece tüketim alışkanlıklarını ortaya koyarak üretimi optimize ediyor."

Oteldeki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında özellikle açık büfe ve set menü operasyonlarında son bir yılda 3,7 ton gıda israfının önüne geçildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA