Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile ŞEKER-İŞ arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandığını duyurdu. İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretleri ve yan haklarında iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iştiraki olan Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda düzenlenen TİS imzalama törenine, Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ABB İşletme İştirakler Dairesi Başkanı Murat Sarıarslan, sendika temsilcileri ve yöneticiler katıldı.

Açıklamada, yaklaşık 400 işçiyi kapsayan ve 3 yıl süreli imzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin, taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, diğer özlük ile yan haklarında iyileştirme yapıldığı kaydedildi.

TİS ile birlikte ilk 6 ayda yüzde yüz onlara dayanan bir zam verileceğini aktaran Başkan Gök, sıkıntılarını bildikleri üyeleri adına TİS sürecini verimli ve güzel yönettiklerini belirtti.

Görüşmelerini insanların yaşamına dokunabilmek ve onların aileleriyle huzurlu bir şekilde geleceğe bakmalarını sağlayacak şekilde yaptıklarını ifade eden Gök, "Ben bu Toplu İş Sözleşmesi'nin arkadaşlarımız ile ekibi mutlu edeceğine ve üretime katkı sağlayacağına inanıyorum. Tabii ki Belediye Başkanımızı temsil eden yönetici arkadaşlarımızın anlayışı yukarıdan aşağıya doğru süzülüp gelen bir anlayış. TİS'in hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"En düşük çıplak net ücret 21 bin 500 liraya yükseltilmiştir"

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski'de 15 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2025 dönemini kapsayan TİS'i herkesi memnun edecek bir seviyede sonuçlandırdıklarını aktardı.

TİS sürecinin 6 Temmuz'da başladığı bilgisini veren Eski, "Toplu İş Sözleşmesi ile 14 Ağustos 2022'den bugüne kadar geçen zamanda personelimizin zorlu ekonomik koşullardan etkilenmemesi için 3 defa ücret zammı yapılmıştır. 1 Ağustos 2023'ten itibaren en düşük çıplak net ücret 21 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Sosyal ödenekler (yan haklar) günün ekonomik şartları göz önünde bulundurularak artırılmıştır. Çalışanlarımıza sözleşme süresi boyunca unlu mamuller satışından belli cirolara ulaşılması halinde ciro pirimi verilecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, işçilerin TİS imzalanana kadar geçen sürede oluşan geçmişe dönük haklarını da alacakları bildirildi.