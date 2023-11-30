Ankara'da Zeytin ve Zeytinyağı Satış Yerlerinde Denetimler Yapıldı

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin ve zeytinyağı satış yerlerinde denetimlerde bulundu. Gıda kontrol ekipleri, numune aldıkları ilgili reyonları denetledi. Denetimlerin ülke genelinde 18 Aralık'a kadar devam edeceği belirtildi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytin ve zeytinyağı satış yerlerinde denetimlerde bulunuldu.

Gıda kontrol ekipleri, ilgili reyonları denetleyerek numuneler aldı.

Denetime katılan Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, yıl boyu süren gıda denetimlerine ilaveten sektör ve ürün bazlı denetimlerin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülke genelinde 18 Aralık'a kadar zeytin ve zeytinyağı üretim ve satış yerlerine yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerin yapılacağını belirten Korkmaz, "Şu anda Ankara'da bir satış noktasında bu ürün grubuyla ilgili denetim gerçekleştirdik. Hem ürünlerden numune aldık hem satış koşullarını yerinde inceledik. Aynı zamanda zeytinyağlarının ve zeytinin ambalaj etiket bilgilerini kontrol ettik. Aldığımız numuneleri de yetkili laboratuvara teslim edeceğiz ve analizleri yapılacak." dedi.

Ankara'da toplam 90 bin, ürün bazlı ise 25 bin denetim yaptıklarını aktaran Korkmaz, alınan 1200 numuneden 66'sında olumsuz sonuçla karşılaştıklarını, toplamda 8 milyon lira idari yaptırım uygulandıklarını bildirerek şöyle devam etti:

"250 civarında firmaya idari yaptırım kararı uygulandı, 4 firma hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerimiz 365 gün kesintisiz devam etmektedir. Tüketicilerimiz herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde, şikayette bulunabilirler. Biz derhal gerekli denetimleri yapıyoruz. Bakanlığımız hemen ilgili il müdürlüğüne bu konuyu talimatlandırıyor, gerekli denetimler yerinde yapılıyor veya gerekiyorsa numune de alınıyor. En büyük denetçi tüketicidir. "