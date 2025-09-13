Ankara'da Turizm Çalıştayı: Sektör Temsilcileri Buluştu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Trip Group işbirliğiyle düzenlenen, "Trip Group Fethiye & Ankara & Kapadokya Workshops 2025" Çalıştayı, başkentte sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de başlayıp bugün sona erecek çalıştay serisinin Ankara ayağı tamamlandı.

9-10 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlikte konaklama sektörünün temsilcileri ile seyahat acentelerinden 120 katılımcı ağırlandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Trip.com Group'un Destinasyon Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amanda Wang, Türkiye'yi önde gelen küresel destinasyon olarak konumlandırdıklarını, geçen yıl İstanbul'da açtıkları ofisle bu ülkeye yönelik çalışmalarının ivme kazandığını belirtti.

Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da Bakan Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde Ankara'da bulunan kültürel mirası öne çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turistin şehre gelmesini sağladıklarını ve her geçen gün konaklayanların sayısının arttığını dile getirdi.

"Ankara, bir bütün olarak turizm başkentidir"

Kültür Yolu Festivali gibi etkinliklerle Bakanlığın Ankara'daki turizm çeşitliliğini ön plana çıkardığını belirten Karakaya, dünyanın en büyük seyahat acentelerinden Trip.com yetkilerinin Ankara'ya gelmesinin sadece oteller için değil yerel seyahat acenteleri için de fırsat olacağını vurguladı.

Karakaya, "Müzelerimiz, termal otellerimiz, kültürel miraslarımız ve tarihi yapılarımızın Ankara'da turizm çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir, stadyumumuzun inşaatının tamamlanmasıyla sportif etkinliklere gelenlerin sayısı oldukça artacaktır. Ankara, sadece Çankaya değil Beypazarı, Polatlı, Kızılcahamam ve diğer ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak turizm başkentidir." ifadelerini kullandı.

TGA ile Trip.com Group yöneticilerinin sunumlarının ardından katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Program kapsamında katılımcılar tarafından çeşitli otellerin yanı sıra Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara Kalesi ve Ahi Şerafettin (Aslanhane) Camisi gibi başkentin kültürel mirası ziyaret edildi.