Ankara'da Kırsal Kalkınma Programı Çerçevesinde Yeni Tesisler Hizmete Girdi

Ankara'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tamamlanan 15'inci etaptaki tesisler düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe alarak yatırımı tamamlanan tesisler için Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılış töreni düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"İlk şartı yapılacak yatırımların tarım arazisini işgal etmemesidir"

Açılışta yaptığı konuşmada tesisin daha fazla üretmesi adına teşvikte bulunulduğunu belirten Vali Şahin, "Bu gibi tesisler ülkemizin tarımsal anlamındaki ihtiyacını karşılamada örnek tesisler olup, vatandaşlarımızı teşvik etmiş olacaktır. İlk şartım yapılacak yatırımların tarım arazisini işgal etmemesidir azami derecede. Fabrika yeri talep edildiğinde ilk şartım tarım arazisi dışında olacaksa sonuna kadar yanınızdayım diyorum. Suni hiçbir şey ile insan vücudunun ihtiyacını karşılayamazsınız. Geleneksel metotlarla yapılan tarımın tabii ki teknoloji ile desteklenip veriminin artırılması noktasında kullanılacak ama bir buğday tanesi yerine plastik bir buğday yapamazsınız. Tarım en az, silah ve ilaç sanayi kadar stratejik bir alandır. Anadolu coğrafyasındaki bereketli topraklarını biz rasgele harcayamayız, israf edemeyiz. Kırsal nüfusumuz azaldı. Tarımsal açıdan dezavantaj gibi görünse de aslında doğru politikalarla avantaja çevirebiliriz. Bölünmüş arazilerde tarım yapan nüfus yerine, o toprakların bütünleştirildiği işletme mantığı ile büyük bir yatırımcıya tahsis edildiği zaman hem ürün kalitesi artacaktır hem de çalışacak insanların sosyal imkanlarına kadar sağlama fırsatı daha rahat olacağı için yaşam daha kaliteli olacaktır. Büyük çiftçi politikasına doğru gitmek zorunda kalacağımız dönemdeyiz. Bunu da başarmak zorundayız" diye konuştu.

Dallı, konuşmasında 15'inci etapta 263 milyon lira yatırım tutarı olan ve 52 projeye 120 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti. Tesislere destek vermek sureti ile destek verildiğini ifade eden Dallı, aynı zamanda 16'ıncı etap kapsamında 161 adet başvuru alındığını ve 128 adedini değerlendirilip hak kazandığını, projelerin toplam tutarının 734 milyon lira olup, 367 milyon lira hibe desteğinin sağlanacağını duyurdu.

Tören sonunda ise hibe almaya hak kazanan tesis temsilcileri, temsili çeklerini aldı ve kurdele kesimi gerçekleşti. - ANKARA