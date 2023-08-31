Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart ile İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocukları için 500 TL kırtasiye desteği vereceğini duyurdu. Bu uygulama sadece Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyesi kırtasiyecilerde geçerli olacak.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocukları için 500 TL kırtasiye desteği vereceğini duyurdu. Türkiye'de bu uygulamanın ilk olduğuna dikkat çeken Küçükarzuman, "Büyükşehir Belediyemiz, Başkent Kartı'na yükleme yapılan ailelere mesaj çekecek. Öğrenci için Başkent Kart ile yapılan bu nakdi yardım sadece odamız üyesi kırtasiyecilerimizde geçerli olacak. Bu uygulama zincir marketlerde geçerli olmayacak" dedi.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocukları için 500 TL kırtasiye desteği yapılacağını duyurdu.

MADDİ DURUMU YETERSİZ AİLELERE YAPILACAK

Küçükarzuman, bugün yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiye malzemelerine gelen son zamlara dikkat çekerek, "2023-2024 eğitim öğretim yılı için Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ankara'da nakdi kırtasiye yardımı Başkent Kart hesaplarına sadece maddi durumu yetersiz ve okuyan çocuğu olan ailelere yapılıyor" dedi.

ÖĞRENCİLERE 500 TL EĞİTİM HARCI

Bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çeken Küçükarzuman, "Bu ile kartlara nakdi yükleme önümüzdeki hafta okullar açılmadan yapılacak. Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Kartlara 'Eğitim Harcı' şeklinde yüklenecek miktarın öğrenci başına yaklaşık 500 TL olacağını ve 250 binin üzerinde öğrencimizin bu destekten yararlanacağını düşünüyorum" dedi.

BAŞKENT KART ÜYE İŞYERİ KIRTASİYERLERDE GEÇERLİ OLACAK

Müslüm Küçükarzuman, Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Kart'ına yükleme yapılan ailelere mesaj gideceğini, bu nakdi yardımın sadece oda üyesi kırtasiyecilerinde geçerli olacağını ve zincir marketlerde geçerli olmayacağına dikkat çekti.

Küçükarzuman, "Odamız tarafından üye kırtasiyecilerimize dükkanlarına asmaları için 'Başkent Kart Üye İşyeri' ve 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anlaşmalı Kırtasiye Satış Yeridir' yazılı afişlerimizi dağıtıyoruz. Hem maddi durumu yetersiz ailelere sağlanan bu anlamlı kırtasiye yardımı için hem de Başkent Kart ile kırtasiye alışverişinin odamız üyesi kırtasiyeci esnafımızdan yapılacak olmasından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz" dedi.