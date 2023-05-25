Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede çiftçilere sebze fidesi desteği veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkent'in hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor. Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı paylı sebze fidesi dağıtımı 25 ilçenin tamamında yapılacak.

Yerli üretimi artırmak ve Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçenin tamamında Başkentli çiftçiye sebze fidesi desteği veriyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 14 milyon 23 bin sebze fidesini üreticilerle buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkent'in hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor. Başkentli çiftçiye geçen yıl 9,5 milyon sebze fidesi dağıtan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl 14 milyon 23 bin sebze fidesinin dağıtımına Ayaş ilçesinden başladı. Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi dağıtımı 25 ilçenin tamamında yapılacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden yaşama geçirilen desteğe ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Yerli üretimi teşvik etmek, üreticimizi kalkındırmak ve ekonomimize katkıda bulunmak için desteklerimiz devam ediyor. 25 ilçenin tamamında 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 14 milyon 23 bin sebze fidesini üreticilerimize dağıtmaya başladık."

Fide desteğinden yararlanan çiftçiler memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-İdris Dursun: "Uzun zamandan beri üreticilik yapıyorum. Mazotumuzu veriyor, sıvı gübremizi veriyor, fidemizi veriyor. Bundan iyisi can sağlığı. Geçen sene de aldım ve fidelerden çok memnun kaldım."

-Halil İbrahim Aslan: "Geçen sene de fide aldım, bu sene de alıyorum. Ürünler çok güzel çıkıyor. Mazot, gübre ve birçok destekten de yararlanıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Mustafa Demir: "Geçen sene domates aldım, çok verim aldım. Mazot da almıştım, bütçeme çok faydası oldu."

-Mustafa Duran: "Ekiyorum üretiyorum çok memnunum. Kendi imkanlarımla üretip satacağım."

-Ali Toprak: "Kırsal desteklerden yararlanıyorum. Tüm yardımlardan memnunum."

-Yücel Kesik: "Domates birinci kalite, verim çok iyi oldu. Bu desteklerden çok memnunuz."

-Muharrem Kalaycı: "Verilen mazot, arpa, gübre desteklerinden yararlanıyorum. Faydasını da çok gördüm. Bizim masraflarımıza katkısı oluyor. Bizim daha iyi iş yapabilmemizi, gelirlerimizin artmasına ve işlerimizin düzenli gitmesine faydası oldu. Yonca desteği de almıştım çok memnun kaldım."

Ayaş ilçesinden başlayan sebze fidesi desteğinden faydalanmak isteyen Başkentli üreticiler, dağıtım programına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.