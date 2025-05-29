Ankara, Aydın ve İzmir'deki Taşınmazlar İçin 1.9 Milyar Liralık Teklif Verildi

Ankara, Aydın ve İzmir'deki Taşınmazlar İçin 1.9 Milyar Liralık Teklif Verildi
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Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen ihalede Ankara, Aydın ve İzmir'deki 4 taşınmaz için toplam 1 milyar 955 milyon liralık teklif alındı. En yüksek teklif, Aydın'daki taşınmaz için 830 milyon lira oldu.

Ankara, Aydın ve İzmir'deki 4 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 1 milyar 955 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 3 ildeki 4 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 6 bin 517 metrekarelik taşınmaz için 355 milyon liralık en yüksek teklifi Irmakçılar Proje İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ sundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki 14 bin 624 metrekarelik taşınmaza Ege Rens İnşaat - Bek-Ay Mimarlık Ortak Girişim Grubu 830 milyon lira teklifle en yüksek teklifi verdi

Aynı yer adına kayıtlı İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 6 bin 446 metrekarelik taşınmaza 350 milyon lira, 7 bin 356 metrekarelik taşınmaza da 420 milyon liralık en yüksek teklif Ege Rens İnşaat - Bek-Ay Mimarlık Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Böylece 4 taşınmaz için 1 milyar 955 milyon liralık teklif alındı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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