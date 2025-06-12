Anız Yakımı Toprak Verimliliğini Tehdit Ediyor

Anız Yakımı Toprak Verimliliğini Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, hasat sonrası anız yakımının toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini belirterek, üreticileri bu konuda bilinçli olmaya çağırdı. Toprağı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, hasat sonrası tarlalarda anız yakılmasının toprak verimliliğini olumsuz etkilediğini belirterek, bu konuda dikkatli ve bilinçli olunulması çağrısında bulundu.

GTB Başkanı Akıncı, "Toprağımızı koruyarak hem bugünü hem de geleceği güvence altına alabiliriz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada hasat sezonu ile birlikte bazı tarım arazilerinde görülen anız yakma uygulamalarına dikkat çekti.

Toprağın en değerli üretim kaynağı olduğunu vurgulayan Akıncı, bu kaynağı korumanın tüm üreticilerin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Anız yakmanın bazı durumlarda kolay bir çözüm gibi görülse de, toprak yapısına verdiği zarar nedeniyle uzun vadede verimliliği düşürdüğünü kaydeden Akıncı, "Toprağın üst katmanında bulunan organik madde ve faydalı mikroorganizmalar anız yangınlarıyla yok oluyor. Bu durum hem üretim maliyetlerini artırıyor hem de doğanın dengesine ciddi şekilde zararlar veriyor" dedi.

Toprakta yaşayan faydalı canlıların sağlıklı bir tarım için vazgeçilmez olduğunu aktaran Akıncı, "Anız yangınları sadece tarımsal üretimi değil, toprak altı ve üstü yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu canlılar toprağı canlandıran ve üretimi destekleyen en önemli unsurlardır. Onların zarar görmesi, toprağın gücünü kaybetmesi anlamına gelmekte. Ayrıca kontrolsüz şekilde başlayan anız yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp çevredeki ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve henüz hasat edilmemiş tarlalara da sıçrayarak büyük çevre felaketlerine yol açabilmekte. Bu durum sadece çiftçilerimizi değil, tüm doğayı tehdit eden ciddi bir risktir" ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın yasal olarak yasak olduğunu hatırlatan Akıncı, "Çevre Kanunu kapsamında bu uygulamaya cezai yaptırımlar uygulanmakta. Ancak bu konuyu sadece yasal bir çerçevede değil, toplumsal ve çevresel bir bilinç çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Toprağı yaşatmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerine yer verdi.

Modern tarım tekniklerinin anızların toprağa zarar vermeden değerlendirilmesine imkan sunduğunu dile getiren Akıncı, "Anızları toprağa karıştırarak doğal gübre haline getirmek mümkün. Ayrıca anıza doğrudan ekim gibi yöntemlerle hem maliyetleri azaltabilir hem de çevre dostu bir üretim yapabiliriz. Bu uygulamalar aynı zamanda toprağın uzun ömürlü olmasını da sağlamakta" diye konuştu.

GTB Başkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Araban Ovası'nda buğday tarlasında çıkan yangına da değinerek, olaydan etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de yeni kriz! Yüzlerce çalışanın işine son verilecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi

İmamoğlu duruşmaya katılmadı, dava ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.