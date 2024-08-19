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Anagold Madencilik İşçi Çıkarılması Hakkında Açıklama Yaptı

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Anagold Madencilik, İliç'teki madende çalışan 187 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket, çalışanların haklarının korunacağını ve destekler sağlanacağını belirtti.

Anagold Madencilikten işçi çıkarılmasına yönelik bir açıklama yapılarak, "Şirket olarak, bu zor zamanlarda işten ayrılacak her bir çalışanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın haklarını tam olarak korumak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Erzincan İliç'teki madende çalışan 187 kişinin işten çıkarılacağı yetkili kaynaklardan öğrenilirken konuya ilişkin Anagold Madencilikten şu yazılı açıklama yapıldı:

"Çöpler maden sahamızda 13 Şubat 2024 günü meydana gelen toprak kayması sonucunda yaşadığımız derin üzüntüyü bir kez daha ifade etmek isteriz. Telafisi mümkün olan bazı yaraları sarmaya çalışırken en çok da çalışanlarımızın bu süreçten asgari düzeyde etkilenmesi için oldukça çaba harcadık. Hasar gören çalışma kültürümüzü ve değerlerimizi yeniden yaşatmak için zor zamanda bizi yalnız bırakmayan, bizimle omuz omuza mücadele eden çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Elim olayın ardından, yoğun ve zorlu bir çalışma süreci devam ederken, üretim faaliyetlerimizin durdurulması nedeniyle mevcut tüm kaynaklarımız öncelikle arama, sonrasında da çevresel iyileştirme, güvenlik artırıcı önlemler ve rehabilitasyon çalışmalarına aktarılmıştır. Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, bazı değerli çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz.

Şirket olarak, bu zor zamanlarda işten ayrılacak her bir çalışanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çalışanlarımızın haklarını tam olarak korumak adına gerekli tüm önlemler alınmıştır. İşten ayrılacak arkadaşlarımıza yasal haklarının yanı sıra ek tazminatlar ve yeniden istihdam fırsatları gibi destekler de sağlanacak olup, bu süreç demokratik temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde büyük bir hassasiyetle yönetilecektir.

Bu süreçte, şirketimize ve topluma yaptıkları katkılar için tüm çalışanlarımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Gelişmeler hakkında çalışanlarımızı ve kamuoyunu her zaman olduğu gibi şeffaflıkla bilgilendirmeye devam edeceğiz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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