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FED, faizde indirime gitti

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Amerikan Merkez Bankası FED, Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından ilk faiz kararını açıkladı. FED piyasaların beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 bandına çekti. Böylelikle art arda iki toplantıda faizde indirime gidilmiş oldu.

Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.

FED, FAİZİ 25 BAZ PUAN İNDİRDİ

Amerikan Merkez Bankası FED, seçimlerin ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD'de yeniden Donald Trump döneminin başlayacak olması piyasada Fed'in para politikası patikasında daha temkinli bir duruşa geçebileceği yorumlarını da beraberinde getirirken, FED bekleneni yaptı. FED, politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 bandına çekti. Böylelikle birbirini izleyen ikinci toplantıda da faiz indirimi gerçekleşti.

"EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZDİR"

Federal Açık Piyasa Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve komite ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatlidir" ifadeleri kullanıldı.

Fed yetkilileri, enflasyonun merkez bankasının hedefine doğru "ilerleme kaydettiğini" belirtmelerine rağmen, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğine dair "daha fazla güven" elde etmekle ilgili bir yönlendirmeye metinde yer vermedi.

Komite, istihdam piyasasına ilişkin söylemini de bir miktar değiştirdi. Fed açıklamasında, "Yılın başından bu yana işgücü piyasası koşulları genel olarak gevşedi ve işsizlik oranı yükseldi ancak düşük kalmaya devam ediyor" denildi. Karar oybirliği ile alındı.

FED, faizde indirime gitti
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Altın coşacak bu haberle. ( Yatırım tavsiyesi değildir)

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Haber YorumlarıHakan Onveren:

BIST ve kriptolara nasıl etkisi olur

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Yatırım tavsiyesidir

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

dolar değerlenecek

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

yahudi kontrol eder yandaslarda onaylar

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