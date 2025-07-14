Amasya'nın Tescilli Tarhana Çorbası Sezonu Başladı

Amasya'nın Tescilli Tarhana Çorbası Sezonu Başladı
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Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Keloğlan tarhanası, Amasya'da bu yılki sezonunu açtı. Besleyici özellikleri ile çocuklar için ideal bir besin kaynağı olan tarhana, yazın güneşte kurutularak kış aylarında çorba olarak tüketiliyor.

Türk mutfağının en eski çorbalarından olup faydaları Keloğlan filmlerine bile konu edilen tarhana çorbasının ana malzemesi tescilli 'Amasya sıkma tarhanası'nın bu yılki sezonu başladı.

Yoğurt, buğday unu, kırık yarma ve yumurtanın karıştırılmasıyla oluşan harcın elle sıkılarak şekillendirilmesi sonrasında yazın temmuz ve ağustos sıcaklarında güneşte kurutulan tarhana, kışın çorbasıyla özellikle çocuklar için besin kaynağı olarak gösteriliyor.

Kökeni Orta Asya'ya dayanan tarhananın tarifini büyüklerinden öğrenip aynı şekilde evlerde yapmaya devam ettiklerini belirten Fatma Hatipoğlu, "Amasya'mızın coğrafi işaretli sıkma tarhanasının yapımına başladık. Biz bu tarhanaya filmlerine konu olduğu için Keloğlan tarhanası da diyoruz. Fast food yiyecekler yerine doğal ürünlerle hazırlanan Keloğlan tarhanasını öneriyoruz" dedi.

Uzun yıllardır semt pazarında bakliyat ürünleri satışı yapan Metin Kantarcı da "Tarhana her derde deva gibidir. Sıcak içilir. Kışın tüketilir. Nohutlu, naneli tarhana çorbasını çok severiz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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