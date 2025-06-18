Amasya'nın 19. Yüzyıl Kadın Giyim Kültürü Projesi Başladı

Amasya'nın 19. Yüzyıl Kadın Giyim Kültürü Projesi Başladı
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OKA'nın desteklediği projeyle, Amasya'nın kültürel mirası gün yüzüne çıkarılacak. 19. yüzyıl kadın giyim kültürü belgelenerek, kadın emeğiyle yeniden yaşatılacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı 2. döneminde desteklenen "Geçmişten Geleceğe 19 Yüzyıl Amasya Kadın Giyim Kültürünün Araştırılması ve Kadın Eliyle Yaşatılması Projesi" ile Amasya'nın kültürel mirası gün yüzüne çıkarılacak.

Amasya İl Özel İdaresi tarafından sunulan proje kapsamında, Amasya'ya ait 19. yüzyıl kadın giyim kültürünün belgelenmesi, kadın emeğiyle yeniden yaşatılması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Altı ay sürecek danışmanlık süreci boyunca, 1801–1880 yıllarına ait 33 adet Amasya Şer'iyye Sicili defteri incelenecek.

Bu arşiv çalışmaları sonucunda; dönemin kadınlarının kullandığı kumaş türleri, giyim unsurları, başlıklar, takılar ve ev eşyaları üzerinden sosyal yapı analiz edilecek. Terekeler aracılığıyla kadınların ekonomik durumu ve toplumsal statüsü değerlendirilecek. Elde edilen veriler ışığında, geleneksel el sanatlarını canlandırmaya yönelik eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Özellikle kumaş işçiliği ve takı yapımı alanlarında kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Projenin uygulama süreci, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında imzalanan sözleşme ile başladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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