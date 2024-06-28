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Amasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesinde Sertifikalı Tohumluk Buğday Hasadı Başladı

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Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde sertifikalı tohumluk buğdayın tarladan yolculuğu başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmenin verimli arazilerinde başlayan bu yılki hasatta yaklaşık 4 bin 500 ton buğday üretimi hedefleniyor. Geçen yıl Ekim ayında ekilip bu ay olgunlaşan başakların biçerdöverler ve iş makineleri kullanılarak hasat edildiği çalışma havadan dronla görüntülendi. Tohumluk buğdaylar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor. Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, '7 bin 700 dekar alanda yaklaşık 4 bin 500 ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz' dedi. Tohumluk amaçlı üretilen ekmeklik buğdayların tamamının Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldığını belirten Muhammet Altıparmak, 'Mahsulümüzü sertifikalı hububat tohumu olarak değerlendirmekteyiz. Hasat sonrası tohum hazırlama tesislerinde eleyip paketledikten sonra satışa hazır hale getirmekteyiz' diye konuştu. İşletmede sertifikalı flamura-85 ve kate A1 çeşidi buğday üretiminin gerçekleştiğine değinen Altıparmak, bölge üreticileri ve çiftçiler tarafından tercih edilen bu iki türün ekmeklik kalitelerinin çok yüksek olduğuna işaret etti. Vali Doruk: 'Anızların yakılması büyük afetlere yol açıyor'. İşletmede kurban kesilen hasat başlangıcına katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, biçerdöver kullandı. Toprağın veriminin düşmesine neden olan anız yangınları konusunda uyarılarda bulunan Vali Doruk, 'Anızların yakılmasıyla büyük afetlere yol açacak sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çiftçilerimizin dikkat etmelerini ve anız yakma gibi bir duruma sebebiyet vermemelerini istiyoruz' şeklinde konuştu. Hasat programına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı. - AMASYA

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde sertifikalı tohumluk buğdayın tarladan yolculuğu başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmenin verimli arazilerinde başlayan bu yılki hasatta yaklaşık 4 bin 500 ton buğday üretimi hedefleniyor. Geçen yıl Ekim ayında ekilip bu ay olgunlaşan başakların biçerdöverler ve iş makineleri kullanılarak hasat edildiği çalışma havadan dronla görüntülendi.

Tohumluk buğdaylar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, "7 bin 700 dekar alanda yaklaşık 4 bin 500 ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tohumluk amaçlı üretilen ekmeklik buğdayların tamamının Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldığını belirten Muhammet Altıparmak, "Mahsulümüzü sertifikalı hububat tohumu olarak değerlendirmekteyiz. Hasat sonrası tohum hazırlama tesislerinde eleyip paketledikten sonra satışa hazır hale getirmekteyiz" diye konuştu.

İşletmede sertifikalı flamura-85 ve kate A1 çeşidi buğday üretiminin gerçekleştiğine değinen Altıparmak, bölge üreticileri ve çiftçiler tarafından tercih edilen bu iki türün ekmeklik kalitelerinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

Vali Doruk: "Anızların yakılması büyük afetlere yol açıyor"

İşletmede kurban kesilen hasat başlangıcına katılan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, biçerdöver kullandı. Toprağın veriminin düşmesine neden olan anız yangınları konusunda uyarılarda bulunan Vali Doruk, "Anızların yakılmasıyla büyük afetlere yol açacak sonuçlarla karşılaşıyoruz. Çiftçilerimizin dikkat etmelerini ve anız yakma gibi bir duruma sebebiyet vermemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hasat programına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yılmaz Doruk Gürol Çetin Türkiye Kurban Amasya Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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