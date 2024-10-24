Amasya'da Cennet Hurması Hasat Töreni Düzenlendi

AMASYA'nın Çiğdemlik Köyü'nde protokolün de katıldığı 'Cennet Hurması' hasat töreni düzenlendi.

Amasya'da Cennet Hurması hasat töreni yapıldı. Törene Amasya Valisi Önder Bakan,Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, köy muhtarı ve çiftçiler katıldı. Kent merkezine bağlı Çiğdemlik Köyü'nde yapılan törende Amasya Valisi Önder Bakan üreticilerle buluşup, Trabzon hurması olarak da bilinen Cennet Hurması topladı. Vali Bakan, "Ülkemizde tarım ve meyvecilik noktasında en önemli merkezlerinden bir tanesi Amasya şehrimiz. Hem elmada, hem kirazda, hem de cennet hurmasında çok güzel bir noktaya geldik" dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZİN KAZANÇLARINI MAKSİMUMA ÇIKARMAK İÇİN DESTEKÇİ OLACAĞIZ

Çitçilerin üretimine destek olmak ve katkıda bulunmak için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Vali Bakan, "Amasya'mızın Çiğdemlik köyünde çiftçilerimiz ile birlikte Cennet Hurmamızın hasadını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde tarım ve meyvecilik noktasında en önemli merkezlerinden bir tanesi Amasya şehrimiz. Hem elmada, hem kirazda, hem de cennet hurmasında çok güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra da daha iyi bir noktaya çıkması için bizde Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte çiftçilerimizin her zaman yanlarında olup gerekli olan desteği ve kolaylığı sağlayacağız. Çiftçilerimizin yanında olacağız, onların daha fazla üretmesi ve daha da fazla kazanması için kazançlarını maksimumum düzeye çıkarabilmeleri için ve el emeğini de biraz daha kısıp makineli tarafa geçmeleri için endüstri noktalarında da onlara katkı sağlamak için hep birlikte çalışacağız. Cennet Hurmasının çiftçilerimize bereketli olmasını ve bütün çiftçilerimize güzel kazançlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KRAVATLARI ÇIKARIP, TULUMLARI GİYEREK ÇİFTÇİMİZLE BİRLİKTE ÜRETİMİ ARTIRACAĞIZ

Ortalama bir ağaçtan 250-300 kilo cennet hurması alındığını da belirten Vali Bakan, "Cennet Hurmasının kurutulduktan sonra tüketilmesi toplumda çok yaygın. Tüketim noktasında çok kıymetli ve değerli olan bir ürün. Yaşken hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekiyor ama kurutulduktan sonra çok daha ekonomik ömrü olabiliyor. Onun için burada kendi imkanları ile kurutma alanları var, bizlerde onu inşallah desteklerimizle hep birlikte geliştireceğiz. Çiftçilerimize de katkı sağlamak için Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte çalışacağız. Hem bu cennet hurmasının kolaylaştırılarak soyulması hem de kurutulması noktasında çiftçilerimize katkı sağlayacağız. Ortalama bir ağaçtan yaklaşık 250-300 kilo aralığında bir cennet hurması çıkıyor. Fiyatlarında çiftçilerimiz biraz düşük olduğunu ifade ediyor. Ama üretim bu meyvede bazen mevsimsel olarak düşüşler ve gerilemeler olabiliyor. Verimin ve rekoltenin arttırılması için bütün tarımdaki teknik kadrolarımızın tamamının kravatlar çıkacak, tulumlar giyilecek ve çiftçimizle birlikte buluşacaklar inşallah" diye konuştu.