Amasya'da 21 baraj ve göletin doluluk oranı düştü

Amasya'da bulunan 21 baraj ve göletin doluluk oranı 1 Eylül itibariyle yüzde 35,7'ye geriledi. Birçok baraj ve gölette su oranlarında düşüş gözlenirken, en düşük doluluk oranı Göynücek Gediksaray Göleti'nde yüzde 11,5 olarak kaydedildi.