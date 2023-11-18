Altunkaya'ya ihracatın şampiyonluk ödülü

Türkiye'nin bir çok sektörde global pazarlardaki en büyük temsilcileri arasında yer alan Altunkaya Grup'a İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından birincilik ödülü verildi.

Türkiye'nin bir çok sektörde global pazarlardaki en büyük temsilcileri arasında yer alan Altunkaya Grup'a İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından birincilik ödülü verildi. Birincilik ödülünü Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'den alan Mahsum Altunkaya yatırımlarının süreceğini, daha fazla istihdam ve ihracat için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GAİB hizmet binasında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde en fazla ihracat gerçekleştiren GAİB üyesi yüz firma 2022 verileri baz alınarak ödüllendirildi. Gerçekleştirdiği yatırımlar, üretim ve istihdamın yanı sıra GAİB'ten en fazla ihracat yapan Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Tic. A.Ş. birincilik ödülünü aldı.

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen ödül gecesine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül, Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik, Ertuğrul Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sanayici, ihracatçı ve resmi kurum yöneticileri katıldı.

Dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştirerek Türkiye'ye önemli oranda döviz girdisi sağlayan, yatırımları ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlayan Altunkaya Grup adına Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ödülünü Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve GAİB başkanları Celal Kadooğlu ve Mehmet Çıkmaz'dan aldı. Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve törene katılan milletvekili ve bürokratlar ihracat şampiyonu Altunkaya'yı kutlayarak başarılar dilediler.

"Başarı ekip işidir"

GAİB hizmet binasında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde şampiyonluk ödülünü alan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "Bu ödülü bütün Altunkaya çalışanları adına alıyorum. Başarı bir ekip işidir, bu başarıda bizler kadar çalışanlarımızın ve emek verenlerimizin büyük katkısı vardır. Elbette Altunkaya Grup olarak farklı sektörlerdeki yatırımlarımız devam ederken üretimimizi ve istihdamımızı arttırarak dünyanın farklı ülkelerine daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. - GAZİANTEP