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Altunkaya Grup, Dubai Gulfood 2025 Fuarı'nda Göz Dolduruyor

Altunkaya Grup, Dubai Gulfood 2025 Fuarı'nda Göz Dolduruyor
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Altunkaya Grup, Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'nda yenilikçi ürünleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarım Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililer, firmanın standını ziyaret ederek bilgi aldılar.

Türkiye'den en fazla ihracat gerçekleştiren firmalardan birisi olan ve bünyesindeki global markalarla yüze yakın ülkeye ihracat yapan Altunkaya Grup, yeni ve yenilikçi ürünleri ile Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'nda bir kez daha ilgi odağı oluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara gelen ziyaretçilerin akın ettiği Altunkaya standında firmanın ürettiği bir çok ürünün tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Gıda sektörü açısından dünyanın en büyük uluslararası fuarları arasında yer alan ve her yıl binlerce markanın ürünlerini tanıttığı Dubai Gulfood 2025 kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açtı. Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'nda ihracatçıları yalnız bırakmayan Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Abudabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, TİM Hububat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile beraberlerindeki heyet Altunkaya Şirketler Grubuna ait fuardaki standı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan bilgiler aldılar.

Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Altunkaya'nın çok sayıda ulusal ve uluslararası markası ile ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek Mahsum Altunkaya'yı kutladı. Gıda sektörünün dünyadaki en prestijli fuarları arasında yer alan Gulgood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı'na düzenli olarak katıldıklarını belirten Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, fuarın beklenenin üzerinde bir ilgi gördüğünü dile getirerek, "Bu fuar gıda sektörü açısından çok önemlidir. Biz de her yıl bu fuarda yerimizi alarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere yeni ve yenilikçi ürünlerimizi tanıtıyoruz. Sadece bizim değil tüm firmalar açısından başarılı bir fuar olacağına inanıyor, fuarın ülke ekonomimize olumlu dönüşler sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye'den toplam 209 firmanın katıldığı Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı 21 Şubat 2025 tarihlerine kadar devam edeceği de açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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