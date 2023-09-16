ALTSO Başkanı Eray Erdem, tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe yaşanan sorunları görüştü

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, marka avukatlarıyla sorun yaşayan tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, 'Yıllardır süregelen sorunlara ilişkin gerçekçi çözüm önerileri ile olabilecek en iyi şekilde sürecin yönetilmesi konusunda görüş birliğine vardık' dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, marka avukatlarıyla sorun yaşayan tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, "Yıllardır süregelen sorunlara ilişkin gerçekçi çözüm önerileri ile olabilecek en iyi şekilde sürecin yönetilmesi konusunda görüş birliğine vardık" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, marka avukatlarıyla sorun yaşayan tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ile toplantı yaptı. Erdem, "Tekstil, çanta ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımızla bir araya gelerek marka avukatlarıyla yaşadıkları sıkıntılar başta olmak üzere sektörün çözüm bekleyen sorunları ile taleplerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda odanın avukatlarının da hazır bulunduğunu ifade eden Erdem, "Yıllardır süregelen sorunlara ilişkin gerçekçi çözüm önerileri ile olabilecek en iyi şekilde sürecin yönetilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Önümüzdeki günlerde bu yöndeki temaslarımız ve çalışmalarımız devam edecek" diyerek toplantıya katılanlara teşekkür etti. - ANTALYA