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Altın ve dolar güne nasıl başladı?

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 761 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 756 liradan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında 34,0340 'tan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 756 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 170 liradan satılıyor. Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 525 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

DOLAR GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 34,0340 'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,5890'dan, sterlin/TL bir önceki kapanışa paralel 44,5440'tan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 101,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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