Altın talebinde azalma: Fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla 2 bin 428 lira seviyesinde bulunurken çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 428 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 890 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 338 dolardan tamamladı ve şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 335 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN TALEPLERİ AZALDI

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti. Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti. Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

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