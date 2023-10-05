Altının gram fiyatı 1.615 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.614 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 1.615 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.652 liradan, Cumhuriyet altını 10.710 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün 8 günlük düşüş serisini sonlandırarak, önceki kapanışının hemen üzerinde 1.822 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından kıymetli madenlerdeki düşüşün durduğunu belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti.

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, başta altın olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 arttı ve üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.