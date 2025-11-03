Haberler

Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
Güncelleme:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkat çekerek kasım ayında kısa vadeli düşüş, 2026'da ise yükseliş beklediğini söyledi. Memiş, ons altının 4.888 dolar, gram altının ise 8 bin TL seviyelerine çıkabileceğini belirterek yatırımcıları panik alımı yapmamaları konusunda uyardı.

  • Ons altın fiyatı 4.026 dolar seviyesinden işlem görmektedir.
  • İslam Memiş, 2026 yılında ons altının 4.888 dolar ve gram altının 8.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörmektedir.
  • Gram altın fiyatı 5.625-5.658 TL aralığında işlem görmektedir.

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert iniş çıkışlar yatırımcıların odağında. Ons altın iki hafta önce 4.282 dolara kadar yükselirken, geçen hafta 3.885 dolara kadar geriledi. Haftayı 4.000 dolar seviyesinde kapatan ons altın, haftaya 4.026 dolardan başladı.

CNN Türk yayınında konuşan İslam Memiş, piyasadaki dalgalanmayı değerlendirerek, "Altın fiyatlarındaki sert hareketlilik sürüyor. 3.800 dolar seviyesi güçlü destek konumunda. Kısa vadede bir geri çekilme olabilir, ancak yılın devamında yeniden yükseliş bekliyoruz" dedi.

"2026'DA GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR"

Memiş, uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirterek, "2026 yılında ons altında 4.888 dolar, gram altında ise 8 bin TL seviyelerini görebiliriz" ifadelerini kullandı. Kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunabileceğini belirten Memiş, "Kasım ayında düşüş trendi görülebilir, 3.800 dolar civarı alım için uygun bir seviye" dedi.

"PİYASADA BALON PATLADI, TEMKİNLİ OLUN"

Altın fiyatlarındaki son sert düşüşe dikkat çeken uzman, "Yaklaşık 9 haftadır agresif ve sağlıksız bir fiyatlama vardı, bu balon patladı. Vatandaşlar panik alımı yapmamalı, sabırlı davranmalı" uyarısında bulundu. Gram altının şu anda 5.625-5.658 TL aralığında işlem gördüğünü söyleyen Memiş, Merkez Bankası'nın alımları durdurmasının makas aralığını daralttığını belirtti.

"ALTIN YİNE GÜVENLİ LİMAN"

Jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliklerin sürdüğünü hatırlatan Memiş, "Afrika'da ve küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın yine güvenli liman rolünü koruyor, uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam edecek" dedi.

