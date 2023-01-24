Altına yatırım yapan kazanıyor

Sarraf Bayram Erdoğan: "Çeyrek altın 2023 yılının ilk 6 ayında tahmini olarak 2 bin 300 - 2 bin 500 TL bandında satışa sunulacak"

KAYSERİ - Kayseri'de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, altının yatırımda güvenilir liman özelliğini ispat ettiğini söyleyerek, "Çeyrek altın 2023 yılının ilk 6 ayında tahmini olarak 2 bin 300-2 bin 500 TL bandında satışa sunulacak" dedi.

Ons altında meydana gelebilecek artışla gram altının bin 400 seviyelerine ulaşması durumunda çeyrek altının 2023 yılı ilk 6 ayında 2 bin 500 TL seviyelerinde satışa sunulabileceğini söyleyen sarraf Bayram Erdoğan, "2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz kanaatlerimizde yüzde 100'e yakın bir doğruluk süreci gördük. Ne konuştuysak yüzde 100'e yakın oranda yerini buldu. 2022 yılı başı itibariyle gram altınımızı fiyatı 780 TL idi. 2022 yılı sonu, 2023 yılı başı itibariyle şu anda altınımızın gramı bin 190 - bin 200 bandında seyrediyor. 2023 yılında altının bin 200 bandına yükselmesi ile yaklaşık 400 TL'lik bir artış altının gramında söz konusu oldu. Bu da yüzde 50-55 aralığında bir orana tekabül ettiğini gösteriyor. Ons altın bazında dünya piyasasında altın fiyatı 2022 yılı içerisinde Amerikan FED'in yapmış olduğu faiz politikalarından dolayı baskılandı. Bunu daha önceki kanaatlerimizde de söylemiştik. 2022 yılı içerisinde ons altınımız çok fazla bir artış göstermedi. Yani bin 790 bandındaki ons altının fiyatı şu anda bin 900 bandına kadar yükseldi. 2022 yılında baskılanan onsun 2023 yılı ilk çeyreğinde FED faizlerinin düşürülmesiyle birlikte yukarı doğru tırmanacağı yönünde bir kanaatimiz var. 2022 yılında bin 900 bandını aşamayan ons altın 2 bin 250 bandına doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde eğer ons altın fiyatı tahmin edildiği gibi 2 bin 200 - 2 bin 300 bandına ulaşırsa 1 gram altını alacağımız fiyat bin 400 TL seviyelerine ulaşacak. Yani şu anda altınımızın fiyatı bin 200 TL ama eğer ki ons altındaki gelişme bu şekilde olursa gram altının fiyatı bin 400- bin 500 seviyelerine ulaşacak. Eğer ki altınımızın gramı bin 400 TL olursa çeyrek altın da 2023 yılının ilk 6 ayında tahmini olarak 2 bin 300 - 2 bin 500 TL bandında satışa sunulacak" ifadelerini kullandı.

"Altın güvenli liman olduğunu ispat etti"

Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde en çok artış gösteren yatırım aracının yüzde 52'lik artışla altın olduğunu belirten Erdoğan, "2022 yılı başından sonuna kadar gram altın yüzde 51 oranında gösterdi. Buna bağlı olarak çeyrek altın yüzde 52, dolar yüzde 38, Euro yüzde 28 oranında artış gösterdi. Vatandaşlarımızla yine kanaatlerimizi, kesin olmayan bilgilerimizi paylaşıyoruz. Altın, 2022 yılı içerisinde dolar ve Euro'ya göre, daha fazla kazandırmış. Yaklaşık yüzde 20 civarında altın, dolara oranla daha fazla artmış. 2022 başı ve 2023 yılı başı itibariyle geçtiğimiz 1 yıl içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı altın oldu. Yine dolar ve Euro'ya göre yüzde 52'lik bir artış ile altın güvenilir liman olma özelliğini korudu. Az da olsa, küçük küçük de olsa fiziki altın alıp, yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.