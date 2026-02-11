Haberler

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Güncelleme:
2026'ya rekorlarla başlayan altın piyasasında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken, dünyanın önde gelen bankaları yıl sonu için ons altında 6 bin dolar ve üzeri seviyeleri işaret etti. Bankacılık devleri Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan ve Wells Fargo'ya göre küresel belirsizlikler altını güçlü tutmaya devam edecek.

  • Societe Generale, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo ve BNP Paribas, ons altının 2026 sonunda 6 bin dolar veya üzerinde olacağını öngördü.
  • Deutsche Bank ve BNP Paribas, ons altının 2026 sonunda 6 bin dolar seviyesinde olacağını tahmin etti.
  • JP Morgan ve Wells Fargo, ons altının 2026 sonunda 6 bin 300 dolar seviyesinde olacağını öngördü.

2026 yılına hızlı bir yükselişle giren altın, hem gram hem de ons tarafında tarihi rekorlara imza attı. Gram altın 7 bin 800 liranın üzerine çıkarken, ons fiyatı da 5 bin 500 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek noktasını gördü. Ancak bu zirvenin ardından şubat ayının ilk günlerinde sert bir geri çekilme yaşandı.

ZİRVEDEN SONRA HIZLI GERİLEME, ARDINDAN TOPARLANMA

Rekor seviyelerden sonra gram altın yaklaşık bin 600 lira, ons altın ise bin 100 dolar civarında değer kaybetti. Yaşanan düşüşün ardından piyasada yeniden toparlanma süreci başladı. Gram altının fiyatı yeniden 7 bin liranın üzerine çıkarken, ons altın da 5 bin dolar bandının üstünde tutunmayı başardı.

BANKALARDAN PEŞ PEŞE 2026 SONU ÖNGÖRÜLERİ

'Güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların odağındayken, dünyanın önde gelen bankaları yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Societe Generale, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo ve Bnp Paribas, ons altın için yüksek seviyelerin sürebileceği yönünde ortak bir beklenti ortaya koydu.

Beş büyük finans kuruluşunun projeksiyonlarında ortak nokta, ons altının 2026 sonunda 6 bin dolar ve üzerinde konumlanması oldu. Küresel risklerin sürmesi ve güvenli liman talebinin güçlenmesi, bu beklentilerin temel gerekçesi olarak gösterildi.

ALMAN VE FRANSIZ BANKALAR AYNI SEVİYEYE İŞARET EDİYOR

Almanya merkezli Deutsche Bank, yıl sonu için ons altını 6 bin dolar seviyesinde öngörürken, Fransız BNP Paribas da benzer bir tahmin paylaştı. Bankanın emtia stratejisi yöneticileri, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizliklerin altına olan ilgiyi canlı tuttuğunu vurguladı. Fransa'nın önde gelen bir diğer bankası Societe Generale de 6 bin dolar beklentisine katılan kurumlar arasında yer aldı.

ABD'Lİ BANKALARIN TAHMİNİ DAHA YÜKSEK

ABD'li yatırım bankası JP Morgan ile Wells Fargo ise çıtayı daha yukarı taşıdı. İki banka da ons altında yıl sonu için 6 bin 300 dolarlık bir seviye öngörüsünde bulundu.

