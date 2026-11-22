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Emtia piyasasında, tamamlanan haftada ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinin gücünü koruması ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle satış baskısı hakim oldu.

Fed'in toplantı tutanaklarından gelen ek faiz indirimi mesajları ve Fed üyelerinden gelen "şahin" açıklamalar hafta içinde dolara olan talebi artırırken, emtia piyasasında talep endişelerini öne çıkardı.

Fed toplantı tutanakları ve sert tonlu açıklamalar, ABD'de ek faiz artışlarına işaret etti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı görüşü öne çıktı.

Bazı üyelerin, enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı. Ayrıca yapay zeka yatırımları, tutanaklarda tartışma konusu olurken, hem enflasyonun hem de potansiyel finansal istikrarsızlığın bir tetikleyicisi olarak görüldü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirterek, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının devam ettiği ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikalarında ilave sıkılaşma beklentileriyle dolar, diğer para birimleri karşısında değerlenmeye devam etti. Dolar endeksi, 103,97 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Güçlü dolar, dolar cinsi metalleri başka para birimlerini elinde tutanlar için pahalı hale getiriyor.

Altın ve gümüş Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, altında yüzde 8,9, paladyumda yüzde 11, platinde yüzde 13 ve gümüşte yüzde 15,4 azaldı. Altın ve gümüş böylece 34 haftanın en sert kaybını yaşadı.

Altının onsu 3 bin 502 dolarla, gümüşün onsu 40,8 dolarla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Baz metallerde ise bu hafta tezgah üstü piyasada fiyatlar bakırda yüzde 9,6, çinkoda yüzde 5,4, nikelde yüzde 2,9 ve kurşunda yüzde 2,6 gerilerken, alüminyumda yüzde 0,1 arttı.

Bakırın libresi, 5,44 dolarla mart ayından bu yana en düşük seviyeye kadar indi.

Yapay zeka sektörüne ilişkin endişeler ve Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik öngörüler bakır fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin aksayabileceğine yönelik endişeler, bakırın veri merkezlerinde kullanılması nedeniyle bakır piyasasındaki fiyatlamaları etkiliyor.

Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanması fiyatları aşağı çekti

Enerji grubuna bakıldığında ise hafta içinde ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,50 azalırken, New York borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 4 arttı.

Orta Doğu'dan petrol ihracatının toparlanmasıyla artan arz fazlası beklentileri, bölgedeki petrol tankerlerine yönelik saldırı endişelerini gölgede bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz olmasını sağlaması gerektiğine yönelik açıklamaları da petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Tarım grubuna bakıldığında ise Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 0,9, mısırda yüzde 1,8 ve buğdayda yüzde 2,3 azalırken, pirinçte yüzde 3 arttı.

Mısır arzının artacağına yönelik öngörüler de mısır fiyatlarında düşüşe neden oldu.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 7,3, kahvede yüzde 1,8 ve pamukta yüzde 0,4 düştü. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 0,7 arttı.

Kaynak: AA