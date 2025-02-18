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Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı

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Küresel ticaretteki gerilimler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yükseltiyor. Ons altın 2.900 dolar seviyesini aşarak güne başladı, gram altın ise 3.396 TL'den işlem görüyor. Öte yandan, bankalar 2025 yılı için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Altın, günün ilk işlemlerinde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolara yükseldi. Gram altın, 3 bin 396 Türk Lirası'ndan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 584 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergisi planı küresel ticaret gerilimlerini tırmandırdı. Bu durum sarı metalin güvenli liman cazibesini güçlendirdi.

İşte 18 Şubat 2025 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarına dair detaylar:

Gram altın satış fiyatı: 3.388,56 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.694,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.383,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 22.564,02 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.680,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 56.583,08 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.908,41 Dolar

ABD DEVİ GOLDMAN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın ile ilgili yeni bir tahminde bulundu. Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini yukarı yönlü revize etti.

Daha önce ons başına 2 bin 890 dolar olarak belirlenen hedef, 3 bin 100 dolara çıkarıldı.

Banka, "Daha yüksek merkez bankası talebinin yıl sonuna kadar altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını ve bunun fon oranı düştükçe ETF varlıklarında kademeli bir artışla birleşeceğini" tahmin ediyor.

Ancak tarife endişeleri de dahil olmak üzere politika belirsizliği yüksek kalırsa Goldman, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3.300 dolara çıkma potansiyeli görüyor.

"ALTIN 3 200 DOLARI GEÇEBİLİR"

İsviçre merkezli UBS de, daha önceki tahminlerini revize ederek altın fiyatlarının 3 bin 200 doları geçilebileceğini öngördü. Altın yeni yılın altıncı haftasında rekor seviyeleri test ederken analistler, güçlü piyasa iyimserliği, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebinin itici güç olduğunu belirtti.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAREKETLİLİK"

"Henüz şubat ayındayız ancak finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılın başından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi" diyen UBS stratejisti Joni Teves, güncellenen piyasa koşulları nedeniyle bankanın tahminlerini revize ettiğini açıkladı.

2025'İN SON ÇEYREĞİNDE ZİRVEYİ GÖRECEK

Teves, altının zirve seviyeye 2025'in son çeyreğinde ulaşacağını öngörerek, "Yeni değerlendirmemiz, altının daha önce tahmin ettiğimizden daha yüksek bir seviyeye çıkacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

UBS'ye göre, 2024'te kaçırılan kısa vadeli alım fırsatları nedeniyle yatırımcılar 'carpe diem' (anı yakala) yaklaşımını benimseyerek piyasa düzeltmelerine daha hızlı tepki verebilir. Banka ayrıca, likidite sıkışıklıklarının altın rallisini daha da hızlandırabileceğine ve fiziksel talepteki artışa karşı fiyatların duyarlı hale gelebileceğine dikkat çekti.

Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Yılbaşından beri ne evlenen var ne düğün var evlilik tamamen bitti bir düğün evlilik altını şu şu busu bir buçuk milyon artırır artırın resmen hersey bitti isterseniz altının gr mini 10 bin yapın kimse dairede alamıyor boşanmaların arttı geçim sıkıntısından

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