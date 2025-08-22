Altın Madencileri Derneği'nden Orman Kanunu Yönetmeliği Değişikliği Değerlendirmesi

Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, orman kanununun uygulanması hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle madenciliğin doğasına daha uygun, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunulduğunu belirterek, "Bu adım yalnızca sektörümüz için değil, Türkiye'nin cari açığını azaltma, kritik madenlerde dışa bağımlılığı kırma ve milli enerji-maden politikalarını güçlendirme hedefleri açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, orman kanununun uygulanması hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçmişte sektörü zorlayan düzenlemelerin yeni yönetmelikle kısmen giderildiğini belirten Yücel, "Türkiye'nin maden potansiyelini ekonomiye kazandırırken çevreyi de koruyabileceğimiz bir denge mümkündür. Yapılan bu düzenlemeyi sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Yücel, geçmişte yapılan yönetmelik değişikliklerinin üretimi zora soktuğunu savunarak şunları ifade etti:

"Bugün ise yapılan düzenleme, madenciliğin doğasına daha uygun, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Bu adım yalnızca sektörümüz için değil, Türkiye'nin cari açığını azaltma, kritik madenlerde dışa bağımlılığı kırma ve milli enerji-maden politikalarını güçlendirme hedefleri açısından da büyük önem taşımaktadır."

Rezervin devam ettiği sahalarda üretimin sürdürülmesine imkan tanıyan düzenlemelerin madencilikte sürdürülebilirlik ve çevre hassasiyetlerini aynı potada buluşturan kritik bir dengeyi temsil ettiğini belirten Yücel, "Bu yaklaşım sayesinde bir yandan rehabilitasyon süreçleri güvence altına alınmakta ve doğaya verilen etkiler telafi edilmekte, diğer yandan da ülkemizin stratejik madenleri atıl bırakılmadan ekonomiye kazandırılmaktadır." ifadesini kullandı.

Yücel, Türkiye'nin cari açığını azaltması, kritik mineraller ve enerji ham maddelerinde dışa bağımlılığı kırması için dengeli ve uygulanabilir düzenlemelerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Üretimi fiilen durma noktasına getirecek aşırı kısıtlamaların cari açığı büyüteceğini, kritik madenlerdeki bağımsızlık hedeflerini zedeleyeceğini belirten Yücel, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevreyi korumak kadar üretimi sürdürülebilir kılmak da zorunluluktur. Bizim yaklaşımımız, ormana en az düzeyde müdahale etmek, ortaya çıkan etkileri ise bilimsel rehabilitasyon yöntemleriyle ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle, bundan sonraki düzenlemelerin sektörle istişare içinde şekillendirilmesini son derece faydalı buluyoruz."

Yücel, şunları kaydetti:

"Madenciliğin çevreye duyarlı, bilimsel ve sürdürülebilir şekilde yapılabileceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlayışı benimseyen ve destekleyen herkese teşekkür ediyor, ortak akıl ve işbirliğiyle yolumuza devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu bağlamda, yapılan yönetmelik değişikliğinde emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı'mız olmak üzere, Orman Genel Müdürümüz, Orman Genel Müdürlüğü bürokrasisi ve katkı sağlayan tüm kurum ile yetkililere sektörümüz adına teşekkür ediyoruz."

Yönetmelik değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun 16'ncı maddesi, devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Değişiklikle, maden arama ve işletme izinleri, Bakanlıkça ruhsat/rödovans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek. Süre uzatım başvuruları, e-Devlet yanında fiziksel olarak da yapılabilecek.

İzin sahipleri, bir önceki yıl sonuna kadar yapılan madencilik faaliyeti alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı konusundaki teknik raporu her yıl haziran ayının sonuna kadar verecek.