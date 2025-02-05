Altın, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni rekor kırdı

Altın yatırımcıları, son iki haftadır adeta altın çağını yaşıyor. Neredeyse her gün yeni rekorlara imza atan altın, bugün de yükselişini sürdürerek zirveyi gördü.

ABD'NİN TİCARET POLİTİKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

ABD'nin ek gümrük vergileriyle ilgili attığı adımlar, altının değer kazanmasına katkıda bulunuyor. Washington'un bu hamleleri, küresel ticarette gerilimi artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor.

ÇİN'İN MİSİLLEMELERİ VE TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Pekin'in yeni vergilere karşı misilleme yapmasının ardından, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusu giderek artıyor. Bu belirsizlik ortamında, yatırımcılar riskten kaçınarak altına yönelmeye devam ediyor.

TRUMP'IN GAZZE AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye dair yaptığı açıklamalar, uluslararası alanda büyük tepki çekti. Trump, ateşkese rağmen ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" öne sürerek, Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği görüşünü yineledi.

GERİLİM ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Küresel çapta artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmeye devam ediyor. Ticaret savaşları ve jeopolitik krizler, altının değerini yukarı çekerek rekor seviyelere ulaşmasını sağlıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3306 lirayı gördü. Şu sıralar 3304 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.