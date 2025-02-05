ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Altın, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni rekor kırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle kıymetli maden altında fiyatlar yeni bir rekor kırdı. Külçe altın, Çarşamba günü ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın yatırımcıları, son iki haftadır adeta altın çağını yaşıyor. Neredeyse her gün yeni rekorlara imza atan altın, bugün de yükselişini sürdürerek zirveyi gördü.

ABD'NİN TİCARET POLİTİKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

ABD'nin ek gümrük vergileriyle ilgili attığı adımlar, altının değer kazanmasına katkıda bulunuyor. Washington'un bu hamleleri, küresel ticarette gerilimi artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor.

ÇİN'İN MİSİLLEMELERİ VE TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Pekin'in yeni vergilere karşı misilleme yapmasının ardından, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı korkusu giderek artıyor. Bu belirsizlik ortamında, yatırımcılar riskten kaçınarak altına yönelmeye devam ediyor.

TRUMP'IN GAZZE AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye dair yaptığı açıklamalar, uluslararası alanda büyük tepki çekti. Trump, ateşkese rağmen ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" öne sürerek, Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği görüşünü yineledi.

GERİLİM ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİYOR

Küresel çapta artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmeye devam ediyor. Ticaret savaşları ve jeopolitik krizler, altının değerini yukarı çekerek rekor seviyelere ulaşmasını sağlıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3286 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3282 lira, en yüksek de 3306 lirayı gördü. Şu sıralar 3304 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.

Altın, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yeni rekor kırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
img

Trump'ın Gazze planına ilk itiraz ABD müttefikinden geldi
img

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne oldu yahu bu kadar yırtınıyorsunuz! Bir sen önce altın alan bankadan daha az para kazandı. Surada 1 hafta da Trump iki kelime etti dünya piyasaları değişti. Altın, kripto, borsa, güçlü TL olmuş paramız. Devalüasyon olan kısmını saymazsak. Yeter yahu. Faiz e para bulamayan bankalar için endişelenmeyiniz. Nasılsa yabancı yatırımcılardan ucuz Kredi alıp herkese satarlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.