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Altın Fiyatları Yükselişle Başladı

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Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 442 liradan işlem görmekte. Cuma günü dolar kurundaki artışla birlikte 3 bin 440 liradan kapanış yaparken, yeni haftada da küçük bir artış gösterdi. Çeyrek altın 5 bin 810 lira, cumhuriyet altını ise 23 bin 150 liradan satılmakta. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin ticaret politikaları gibi dış etkenler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 442 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 3 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 23 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 938 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Rusya- Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

Dolar endeksi haftaya yüzde 0,3 azalışla 106,3 seviyesinden başlarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 920 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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