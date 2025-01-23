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Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı 2 bin 757 doların üzerine çıkararak rekor seviyeye yaklaştı.

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını yeniden 2 bin 755 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı. Güvenli liman varlıklardan olan altın jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de dünya genelinde faiz oranlarının ekonomide durgunluk endişesiyle düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor.

TRUMP'IN KARARLARI ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIYOR

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu yeni rekorlara kilitlendi. Ticaret savaşlarını başlatması beklenen Trump, önümüzdeki aylarda yeni kararnamelerle ülkelerden ek gümrük vergisi talep etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler de altın fiyatlarına pozitif yansıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2756 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2749 dolar, en yüksek de 2757 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2750 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3159 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3151 lira, en yüksek de 3161 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3152 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3132 liradan alınırken 3175 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yeni rekora kilitlendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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