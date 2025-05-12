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Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi

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Güvenli liman altın, küresel gerilimlerin azalmasıyla hareketlendi. Adından rekorlarla söz ettiren sarı metal haftaya düşüşle başladı. Ticaret savaşlarında yumuşama sinyalleri ve Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin başlayacak olması fiyatları aşağı çekiliyor. Gram altın güne 4.092 liradan, ons altın da 3.283 dolardan başladı.

Altının geleneksel yükseliş dinamikleri olan küresel risk ve jeopolitik gerilimlerdeki azalma, değerli metalde düşüşü beraberinde getirdi. Son günlerde uluslararası arenada tansiyonun düşmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflattı ve altına olan talebi önemli ölçüde azalttı.

BARIŞ SİNYALLERİ ALTINA FREN YAPTIRDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barışa dair umut veren gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Öte yandan, ABD'nin Çin'e yönelik ticaret savaşında gümrük vergilerini gevşetme ve tarafların anlaşma zemininde buluşma çabaları da piyasadaki risk algısını düşürdü. Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışma atmosferindeki yumuşama da jeopolitik riskleri azaltarak altına olan yönelimi frenledi.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI ZAYIFLATIYOR

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, ABD dolarının küresel piyasalarda değer kazanması, altının ons fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Doların güçlenmesi, yatırımcıların altın yerine dolar varlıklarına yönelmesine yol açıyor. İşte son gelişmeler sonrası kıymetli madende son durum:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4.092 liradan başladı. Gün içi en düşük 4.061 lira, en yüksek 4.102 lira seviyeleri test edildi. 08:30 itibarıyla 4.082 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

    Haftaya 3.283 dolardan giriş yapan ons altın, gün içinde 3.259 ile 3.292 dolar arasında dalgalandı. Şu sıralar 3.276 dolardan işlem görüyor.

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

    İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 4.110 liradan alınırken, satış fiyatı 4.159 lira seviyesinde.

    Altın fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düşüşe yöneldi
    Abdurrahman Yazıcı
    Abdurrahman Yazıcı
    Haberler.com - Ekonomi
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

    Vay altını yerin dibine gire de çıkmaya. Faize bulaşmayalım diye altın aldık öde öde bitmiyor. Birilerine de sorsan % 99 Müslüman bir ülkeyiz.

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