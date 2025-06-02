Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin attığı yeni adımların yol açtığı belirsizlikler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nda artan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamlamıştı. Ancak Hafta sonu Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait savaş uçaklarını vurması gerilimin had safhaya ulaşmasına neden oldu. Gram altın haftaya sürpriz bir yükselişle başladı.

GRAM ALTINDA 79 LİRALIK FARK

Gerilim sonrası altın fiyatları hızlı yükselişe geçti. Geçen haftayı 4 bin 146 liradan tamamlayan gram altın bugün 12:00 itibariyle 4 bin 225 liraya yükseldi. Böylece geçen haftaki piyasaların kapanışından bu yana gram altında 79 liralık yükseliş kayda geçmiş oldu.

ONS ALTIN 6 MAYIS'TAKİ FİYATINA İLERLİYOR

Küresel çapta yükseliş eğilimine giren ons altın 6 Mayıs'ta ulaştığı 3 bin 430 dolar seviyesine doğru ilerlemeye başladı. Geçen hafta zaman zaman hareketli dakikalar yaşasa da genel olarak yatay bir seyir izleyen güvenli liman ons başına geçen hafta 3 bin 289 dolardan bugün itibariyle 3 bin 353 dolara kadar sıçradı. Böylece ons altın, son bir aydaki en yüksek seviyesine doğru ilerlemeye başlamış oldu.

Çeyrek Altın6 bin 727 TL

Yarım Altın 13 bin 455 TL